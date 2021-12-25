İnşaat sektörüne can simidi geliyor

Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan inşaat sektörünün dolara bağlı fiyat artışları nedeniyle yaşadığı sıkıntıların çözümü için de düğmeye basıldı. Yeni yılın ilk günlerinde AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde fiyat kararnamesine ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

TÜM SIKINTILAR ÇÖZÜLÜYOR

İktidar, dar gelirliden üreticiye kadar tüm kesimlerin sıkıntılarını arka arkaya çözmeye başladı. Bu kesimlerden biri de inşaat sektörü. Özellikle de kamuya iş yapan kesimler. Müteahhitlerin yaşadığı sorunlar meslek örgütlerinin yanı sıra milletvekilleri tarafından da ilgili bakanlıklara iletildi. Dolardaki artışı gerekçe göstererek beklenin de üstünde artan malzemeler nedeniyle müteahhitler üstlendikleri işleri yerine getirmekte sıkıntı yaşamaya başladı. Bu da kamunun 'şu tarihte hizmete girecek' diye planladığı ve halka söz verdiği yatırımların zamanında yapımına engel olmaya başladı. Özellikle de TOKİ evlerinin tesliminde bu sorun belirgin yaşanıyor.

En son bu konuyu Genel Kurul çalışmaları sırasında muhalefet partilerine mensup milletvekilleri de gündeme getirdi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İnşallah 4 Ocak tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağımız kanun teklifinin içinde fiyat farkı kararnamesine imkan veren düzenlemeyi de hayata gerçekleştireceğiz. Bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim" değerlendirmesinde bulundu.

KAPSAM NASIL OLACAK?

Yapılan çalışma kapsamında, ilave fiyat farkı ödenmesinin kamuya maliyetinin yüksek olması nedeniyle farklı opsiyonlar üzerinde duruluyor. Sektörün devir hakkı ile ilgili talepleri de değerlendiriliyor ancak maliyet yüksek olduğu için şu aşamada buna çok da sıcak bakılmıyor. Bu arada 2008 yılında da buna benzer bir fiyat artış kararnamesi çıkartılmıştı.

ZÜBEYDE YALÇIN