Şişli'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı
Şişli'de bir alışveriş merkezinde bulduğu kredi kartını kullanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Aralık 2021 09:35
Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.N'nin bir alışveriş merkezinde kaybettiği kredi kartından 4 farklı iş yerinde alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kredi kartını bulan Filistin uyruklu O.A'nın, bununla alışveriş yaptığını belirledi.
Tespit edilen adresinde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız