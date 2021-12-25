KDK'den hafriyat dökülen alan için ağaçlandırma kararı

KDK'nin kararına göre, Balıkesir'de yaşayan bir vatandaş, evinin yakınına rüzgar yönü hesaplanmadan ve ilgili yönetmeliğe aykırı şekilde hafriyat döküldüğü, bunun çevre kirliliğine sebebiyet verdiği ve sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle kuruma başvuru yaptı. Konuyu daha önce ilgili makamlara ilettiklerini ancak bir çözüm üretilmediğini bildiren kişi, sorumlu idarenin tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, şikayete konu alanda ağaçlandırma ya da doğal bitki örtüsüne uygun olarak bitki ekimi yapılması için Bandırma Belediye Başkanlığına, sahaya kontrol dışı atık atılmasının engellenmesi için denetimlerin artırılması, idari yaptırımların ve cezai işlemlerin uygulanması yönünde de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Valilik tarafından gerçekleştirilecek rutin denetimlerin artırılarak belediyelerce yapılacak çalışmaların etkilerinin izlenmesinin Anayasa'da yer alan, "sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı"nın gerçekleştirilmesine hizmet edeceği belirtilen KDK kararında, Balıkesir Valiliğine de sürecin takibi için tavsiyede bulunuldu.

Tavsiye kararı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olası kaçak dökümlerin önüne geçilmesi amacıyla devam eden denetimlerin arttırılarak sürdürüleceği yönünde KDK'ye bildirim yaptı.