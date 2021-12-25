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Kar yolu kapatınca, çocukları at sırtında okula götürdü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Haraba köyünün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanınca Abdulhakim Ak (41), taşımalı sistemle eğitim gören kızı Rubelin (8) ile komşusunun oğlu Numan Botan'ı (7) at sırtında okula götürdü.

Eklenme : 25 Aralık 2021 12:37
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Genç ilçesine bağlı Haraba köyünün yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede, servis, Yayla Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda (YİBO) eğitim gören öğrencileri almaya gelemedi. Bunun üzerine Abdulhakim Ak, kızı 2'nci sınıf öğrencisi Rubelin ile komşusunun oğlu birinci sınıf öğrencisi Numan Botan'ı atla okula götürmek için yola çıktı. Aileleri tarafından sıkıca giydirilen iki çocuk, at sırtında, kar yağışı altında 3 metrelik zorlu bir yolculuğun ardından okula ulaştı.

'ONLAR İSTEDİĞİ SÜRECE OKULA GÖTÜRÜP GETİRECEĞİM'

Bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının ulaşıma kapandığını belirten Abdulhakim Ak, çocukların eğitimden geri kalmaması için elinden geleni yaptığını söyledi. Her yıl kış mevsiminde aynı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ak, "At sırtında çocukları okula yetiştirmek için zorlu bir yolculuk yapıyorum. Özellikle tipi olduğu zaman ben ve at sırtındaki çocuklar çok üşüyor. Ama çocuklar okula gitmek isteyince ben de onların bu isteğine destek oluyorum. Yollar kardan kapanınca servis gelemiyor. Çünkü yol stabilize. O nedenle balçık oluşuyor. Servis araçları gelemiyor. Bazen ben, bazen de komşum çocukları okula götürüyor. Bizler okuyamadık, imkanlarımız el vermedi. Ama çocuklarımın iyi bir eğitim almasını ve okuldan geri kalmamasını istiyorum. Bu nedenle onlar isteği sürece onları okula götürüp getireceğim" dedi.

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