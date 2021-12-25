Pitbul saldırısında kızı ağır yaralanmıştı...Baba siteden ve işinden kovuldu

HAVA AMBULANSIYLA ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin dün Antalya'ya sevkine karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra gece, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nezaretinde küçük Asiye Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya'ya uğurlandı.

KÜÇÜK KIZA DOKU NAKLİ YAPILACAK

Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya'ya indi. Ambulanstan alınan küçük Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Asiye Ateş'in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi.

TEDAVİYİ PROF. DR. ÖMER ÖZKAN ÜSTLENECEK

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sürdüreceği belirtildi.

"TEK İSTEĞİM KIZIMIN İYİLEŞMESİ"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, tek çocukları olduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle bir daha çocuklarının olamayacağını söyledi. Hüseyin Ateş, tek isteğinin Asiye'nin sağlığına kavuşup, eski günlerine dönmesi olduğunu ifade ederek, ''Olay günü oradaydım. Kat temizliğindeydim. Sitenin kapıcısıyım. Temizlik yaptığım için duymadım. Ben aşağıya indiğimde eşim ve orada çocuğumu kurtaran kişiler, çocuğumu hastaneye getirmişler.

"İŞİMDEN KOVULDUM, KÖPEKLER PATRONUMUN"

Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Çok üzücü bir olay, konuşamıyorum. Dizlerim kırıldı. Bir çocuğum var. Eşimin çocuğu olmama ihtimali de çok yüksek. Benim tek isteğim adaletin yerinin bulmasıdır. Asiye'nin sağ salim çıkması. Asiye için daha iyi bir yüz nakli yapılması için daha iyi okullarda okumasını istiyorum. Ne yapılacaksa Asiye için istiyorum. Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum'' dedi.

"UZUV KAYBI OLMAYACAK"

Asiye'nin ameliyatını gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Operatör Doktor Abdulkadir Calavul, ameliyatın oldukça zorlu olduğunu ve 6 saat sürdüğünü belirti. Calavul, Asiye'de herhangi bir uzuv kaybının söz konusu olmayacağını ancak şu anda yüz felci muayenesi ve ses işitmesini yapamadıklarını belirterek, ''Hasta ilk geldiğinde durumu çok kötüydü. Bilinci kapalı ve entübe şekildeydi. Bize geldiğinde başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ kulak bölgesi, sağ yanak bölgesi, solda ense bölgesinde kemiği kopmuş şekildeydi. Yine saç derisini tamamen koparmış şekildeydi. Kopan dokuların hepsini yerine diktik. Gün geçtikçe daha iyiye gidecek.

"BEYİN BÖLÜMÜ AÇIKTA"

Tek sıkıntımız beyin bölümü açıkta olduğu için enfeksiyon ihtimaline karşı antibiyotik veriyoruz. Enfeksiyon kapmazsa herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Bu risk dolayısıyla yoğun bir şekilde takip etmekteyiz. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Damarları, sinir dokularını, koparılan saç derilerini diktik. Herhangi bir uzuv kaybı söz konusu olmayacak ancak çocuk hasta olduğu için şu anda yüz felci muayenesini ve ses işitmesini yapamıyoruz'' diye konuştu.

"GENEL DURUMU ORTA-İYİ DÜZEYDE"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Antalya'da tedaviye alınan Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, "Hastamız saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakledildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Sağlık Bakanı'mız tarafından da yakinen takip edilmektedir" dedi.

DEVLETİN ŞEFKAT ELİ UZANDI

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının devletin gücüyle hayatta kaldığını belirterek "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın." dedi.

Ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediliyor.

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek hem çocuğu gördü hem de ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Minik Asiye'ye hafta içinde bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılması planlanıyor.

Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine, devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini söyledi.

Kızının sağlığının önemine işaret eden Ateş şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm valimiz, kaymakamımız, başkanlarımız bizim için seferber oldular. Hepsi elinden gelenin fazlasını yaptı. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Bizim için özel uçak tuttular. Benim kızım devletimizin gücüyle yaşıyor. Devletimiz olmasaydı şu an yaşamayabilirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımın sağlığı çok önemli. Devletimiz şefkat elini üzerimize atınca çocuğumuz hayatta kaldı."

Prof. Dr. Ömer Özkan ile de görüştüklerini anlatan Ateş, kızının birkaç seans operasyon geçireceğini, durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu anlattı.

- "Kızımın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz"

Yormamak için kızıyla konuşmaktan korktuğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Kızım çok şükür nefes alabiliyor. Ömer Hoca'mıza sonuna kadar güveniyoruz. Biz 5-6 yıl Asiye'nin özlemini çektik. Tedaviyle olan bir çocuktu. Annesi doğumdan sonra büyük operasyon geçirdi. Bir daha çocuğumuz olmayabilir. Asiye'miz tek çocuğumuzdu. Eşim doğumdan sonra 5 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Kızım anne sütü hiç almadı, süt annesi var. Eski 2017'deki sitemizin müdürünün eşi Güldeniz Hanım kızımı emzirdi, süt annesi o. Eşim ameliyattan sonra bir yıl kadar kendine gelemedi."

Devlet büyüklerinin her türlü yardım elini uzattığını ifade eden Ateş, "Kızımın elinden tutup hastaneden öyle çıkmak istiyoruz. Ömer Hoca'mıza, devletimize güveniyoruz. Sağlık Bakanı'mıza güveniyoruz. Adalet Bakanımız bizi yolcu etti. Asiye'nin canı yandı, başka çocukların canı yanmasın. Bu köpekler daha önce bir site sakinin süs köpeğine de saldırdı. Site sakinlerinin hepsi şikayet etti ama site yöneticisi olunca beslemeye devam ettiler." diye konuştu.