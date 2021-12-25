Muharrem İnce: Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin erken seçim konusundaki açıklamalarıyla ilgili "Bana, 'Genel başkan olarak aday olacak mısın?' diye soruyorlar. Aday olmayı düşünüyorum, olacağım ama üyeler karar verecek. Belki bir başka arkadaşımız da aday olacak. Bugün için Muharrem İnce şanslı olabilir, yarın başka bir şey." dedi.

İnce, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, il başkanı ve partili yöneticilerin katılımıyla partisinin il başkanlığı binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Eylül ayında doların 8,20 lira olduğunu hatırlatan İnce, sonrasında yaşanan gelişmeleri eleştirerek faiz düşürmenin yanlış olduğunu ileri sürdü. Ardından yapılan çalışmayla doların gerilediğini ifade eden İnce, daha önce benzer çalışmayı yapan Meksika ve Arjantin'in başarılı olamadıklarını söyledi.

Sorunu çözmek için marketlerden değil, tarladaki üretimden harekete geçilmesi gerektiğini anlatan İnce, bu konuda bir üretim seferberliği yapılması gerektiğini söyledi. İnce, "Bütün tarlaları ekelim. Balkonlarımızdaki saksıları dahi ekelim. Hazine arazilerinden devlet para istemesin, köylü, millet eksin. İthalat sopasıyla çiftçiyi hizaya çekmeye çalışmasınlar. Havza bazlı üretim yapalım. Nerede su varsa orada mısır ekelim. Havza bazlı Türkiye'yi planlayalım. Çobanlarımızın sigortasını devlet ödesin. Hayvancılığı geliştirmek istiyorsak tarımda çalışan kadınlara pirim desteği ve çobanların sigorta pirimizi devlet ödemelidir. Acilen bir su kanunu çıkarılmalıdır. Topraklarımızın yüzde 75'ini hala vahşi yöntemle suluyoruz. Topraklarımız tuzlanıyor. Mera kanununu yeniden gözden geçirmeliyiz. Gıda israfını bir büyük paket halinde milletimizle paylaşmamız lazım. Bütün bunları yaparsak önümüzdeki dönemde güvenli ve ucuz gıdaya ulaşabiliriz." diye konuştu.

Açıklama sonrası bir gazetecinin erken seçimle ilgili açıklamalar ve seçimde aday olup olmayacağı yönündeki sorusuna İnce, şöyle cevap verdi:

"Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit ama erken ya da geç. Şurada 1,5 yıl kadar zaman kaldı. Olacak yani. Biz Türkiye'ye şunu öneriyoruz, herkes demokrasi istiyor bu ülkede ama samimi değiller. Ne iktidar samimi, ne muhalefet. Türkiye'ye demokrasi isteyebilmen için önce partinde demokrasi olması lazım. Milletvekilleri özgür olmadan parlamento özgür olmaz. Parlamento olmandan Türkiye'ye özgürlük gelmez. Başlanacak yer siyasi partiler kanunudur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler önce siyasi partiler kanununun değişmesini istemelidir. Önce özgür milletvekili olacak ki demokrasiye adım atalım. Buradan başlamamız lazım. Allah'a şükür bizim partimizde böyle bir problem yok. Bizde partinin genel başkanını üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını da üyeler seçiyor. Bana, 'Genel başkan olarak aday olacak mısın?' diye soruyorlar. Aday olmayı düşünüyorum, olacağım ama üyeler karar verecek. Belki bir başka arkadaşımız da aday olacak. Bugün için Muharrem İnce şanslı olabilir, yarın başka bir şey."

Siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye'ye demokrasinin gelmeyeceğini ileri süren İnce, "Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, 'Erken seçim' diyorlar, ortada aday yok. Memleket Partisi'nin böyle bir sorunu yok. Üyelerin önüne sandığı koyacağız, sandıktan kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayımız o olacak. Muharrem İnce, sen aday olacak mısın? Evet olacağım. Yarım kalan bir işimiz var, onu bitirmemiz lazım. Biz tek başına iktidar olacakmış gibi seçim düzlüğüne kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından İnce ve beraberindeki partililer, Cumhuriyet Caddesi ile kapalı pazar yerindeki esnafları gezerek sohbet etti.