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Erdoğan: Asiyenin babasını çok daha iyi bir yere alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş) Asiye yavrumuzu dün gece Antalya Üniversitesi'ne naklettik. Orada gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, onlar babasını nasıl kandırırız diye düşünüyorlar. Kandıramayacaksınız, bunların da hesabını vereceksiniz. İnşallah Asiye yavrumuzu kurtaracağız. Babasını da kapıcı olduğu yerden alıyoruz ve çok daha iyi bir yere alıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Aralık 2021 15:23
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "27 buçuk milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara dayandı.Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık. Salgın sürecini başarıyla yönettik." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Maaşallah Gaziantep ne güzellik bu. İnşallah 2023'e de Samanyolu'yla birlikte yürüyerek gidelim. Sizleri en kalbi duyularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Gaziantep bir başka. İl Danışma Toplantısı vesilesiyle bizi bir araya getiren Rabbime şükran ediyorum.

Bugün açılışını yapacağımız eser ve hizmetlerin Gaziantepli kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün 15 ay sonra yeniden Gaziantepli kardeşlerimizle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

(Salondaki pankart) Gençlik, ilginç bir noktayı yakalamış, "Gölgelerin üzerimize geldiği en zor zamanda güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olduk. Yine haklı çıktın."

Antep yürekli bir şehirdir. Antep cefakar bir şehirdir. Antep 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış vefakar bir şehirdir.

Kurtuluşunun 100. yılında canlarıyla, kanlarıyla Antep'i savunan tüm kahramanlara rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim şehitlerimizin yolundan bizi ayırmasın.

Gaziantep her alanda tarih yazmaya devam ediyor. Gaziantep bugün ekonomiye katkı sağlayarak ülkemize örnek oluyor. Gaziantep'in yatırımda, istihdamda, büyümede Türkiye'de örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum.

"NE İŞİNİZ VAR SİZİN BÜYÜKELÇİLERLE"

İçinde olduğumuz salgın döneminde milletimiz sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, sorunları istismar ettiler. Milletin sıkıntısını paylaşmak yerine oy devşirme hesabı yapanlar var. Büyükelçilere mektup yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya?

Ağzını her açtığında bu ülkenin memurunu tehdit eden bir genel başkan var. Biz ise IMF'le defteri kapattık. Borcu biz ödedik biz. 27 buçuk milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara dayandı.

Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizliklerini burada saymıyorum bile. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık. Salgın sürecini başarıyla yönettik.

Bay Kemal, şehir hastanesi nedir bilmiyor. Sen ne anlarsın bütçeden, bütçe kalemlerinden. Eğer çok merak ediyorsan, gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Diyor ki Merkez Bankası bağımsız değil. Ya orası bağımsız olmasa seni içeri alırlar mı? Sonra da İstatistik Kurumu'na gitti.

MİNİK ASİYE AÇIKLAMASI

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( Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş) Asiye yavrumuzu dün gece Antalya Üniversitesi'ne naklettik. Orada gerekli operasyonlar yapılacak. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. O yavru orada paramparça oluyor, onlar babasını nasıl kandırırız diye düşünüyorlar. Kandıramayacaksınız, bunların da hesabını vereceksiniz. İnşallah Asiye yavrumuzu kurtaracağız. Babasını da kapıcı olduğu yerden alıyoruz ve çok daha iyi bir yere alıyoruz.

Siyaset kritik dönemlerde zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi ikbal peşinde koşmak değil, sorumluluk yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar fırsat pencerelerini göremez.

Bu sene büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum. Dünyada yatırımlar durma noktasına gelmişken ülkemiz yatırım çekmeye devam ediyor. Organize Saniye bölgelerimiz hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Gaziantep bugün de destan yazıyor. Gaziantep'ten çıkan ürünler 175 ülkede marketleri, pazarları süslüyor.

"MUĞLA'DA, ANTALYA'DA NE YAPTINIZ?"

Muhalefetin Türkiye'ye sunabildiği hiçbir vizyonunun olmadığı bu süreçte ortaya çıkmıştır. Muhalefetin ülkemize hizmet gibi bir dertleri yok. Şanlıurfa'da ne diyor 'Elektriği ücretsiz yapacağız.' Ya elektriğin belediyeyle ne alakası var. Elekriği kimin dağıttığını bile bilmiyorlar. Hadi Adana'daki elektriği ver bakalım verebiliyorsan bedava. Yalan, yalan... Muğla'da, Antalya'da yangın oldu. Belediyeleri sizde. Ne yaptınız?

21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir.

2023'e kadar çalınmadık kapı bırakmayacağız. Hep birlikte bu çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 seçimlerine giderken azim ve inançla çalışmanızı bekliyorum. Son 20 yılda ülkemize kazandırdıklarımızı vatandaşlarımıza anlatacağız.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Antep teşkilatımıza güveniyorum.

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