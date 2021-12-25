Danıştay, memurların kamerayla gözetlenmesine 'dur' dedi
Danıştay, memurların kamerayla gözetlenmesine 'dur' dedi
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Erdoğan: Asiyenin babasını çok daha iyi bir yere alıyoruz
Erdoğan: Asiyenin babasını çok daha iyi bir yere alıyoruz
Numan Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
Numan Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7
Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7
Pitbul saldırısında kızı ağır yaralanmıştı...Baba siteden ve işinden kovuldu
Pitbul saldırısında kızı ağır yaralanmıştı...Baba siteden ve işinden kovuldu
'Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük'
'Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük'
İhraç kaymakam, subay, polis, öğretmen toplam 26 FETÖ kaçağı tutuklandı
İhraç kaymakam, subay, polis, öğretmen toplam 26 FETÖ kaçağı tutuklandı
Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi
Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi
15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
'Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır'
'Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yeni varyantların ortaya çıkması beklenen durum
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yeni varyantların ortaya çıkması beklenen durum
Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte...Kanun'un tam metni yayımlandı
Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte...Kanun'un tam metni yayımlandı
İnşaat sektörüne can simidi geliyor
İnşaat sektörüne can simidi geliyor
Nafakada yeni formül: Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Nafakada yeni formül: Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Kamu müteahhitlerinin 'maliyet' sorunu çözülüyor
Kamu müteahhitlerinin 'maliyet' sorunu çözülüyor
'Pitbull' saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi
'Pitbull' saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi
Yeni ekonomi modelinin 4 hedefi
Yeni ekonomi modelinin 4 hedefi
Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı
Yargıtay: Binaya gelen zarardan kiracı değil, ev sahibi sorumlu
Yargıtay: Binaya gelen zarardan kiracı değil, ev sahibi sorumlu
Erdoğan'dan otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklama
Altın fiyatları 2022'de artacak mı?
Altın fiyatları 2022'de artacak mı?
Erdoğan'dan üreticilere çağrı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa tenezzül etmeyin
Erdoğan'dan üreticilere çağrı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa tenezzül etmeyin
İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası: Soruşturma başlatıldı
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
THY'den 'maaş zammı' açıklaması
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Kiralık konutların fiyatı yüzde 99, satılıkların yüzde 50 arttı
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Akaryakıta indirim: Motorin ve LPG'de pompaya yansıyacak
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
Erdoğan: Döviz hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştay, memurların kamerayla gözetlenmesine 'dur' dedi

Bir kamu kurumunda müdür talimatıyla çalışanların masalarına kamera konuldu. Vatandaşlarla münasebetlerinden, çay içmelerine her hareketleri kayıt altına alınan memurlar, konuyu yargıya taşıdı. Davada son sözü söyleyen Danıştay, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşan, çalışanın yaptığı her türlü haberleşmenin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sistemini hukuka aykırı buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Aralık 2021 15:24
Yazdır
Danıştay, memurların kamerayla gözetlenmesine 'dur' dedi

Bir kamu kurumunda görev yapan şube müdürü, çalışanlarını yakından takip etme adına tüm masalara kamera sistemi koydu. Adeta biri bizi gözetliyor (BBG) uygulamasını hatırlatan sisteme, memurlar ve yetkili sendika tepki gösterdi. Özel hayatlarının takip altına alındığını öne süren sendika, İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, uygulamayı yerinde buldu. Kararda; kamu hizmeti görevini yerine getiren memur ve diğer kamu görevlilerinin kamuya sunulan bu faaliyeti ifa ettikleri ve bu hizmetin yürütüldüğü binaların kamuya açık olup bu yerlerde kamu hizmetine özgü olarak çalışma yapıldığına vurgu yapıldı. Kamu hizmetinin sunulduğu yerler ve hizmeti gören memur ve kamu görevlilerinin bu hizmeti vermekle yükümlü idarelerin gözetimi ve denetimi altında olduğuna dikkat çekildi. İdarelerin hizmet binalarında, kamu hizmeti ve yararına yönelik olarak gerekli gördükleri önlemleri almakla yetkili ve görevli oldukları hatırlatıldı. Kararı davacı sendika avukatı temyiz etti.

Emsal bir karara imza atan Danıştay 10. Dairesi, takip sistemini hukuka aykırı buldu. Kararda; "İş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşıp doğrudan çalışan memurların kendisinin ve diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetlerinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmenin gözlenmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu, bu nedenle Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir. Davacı sendika tarafından, kamu kurumunda çalışan personelin şikayetleri üzerine bazı müdürlüklerde çalışanların kamera ile takibi şeklinde uygulama başlatıldığı belirtilmiştir. Mahkemeye sunulan görüntülerde kameraların masalarda ve bankolarda çalışan personeli doğrudan gören ve izleyen şekilde olduğu, kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sistemi kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılmıştır. Uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir kanuni dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Davacının temyiz isteminin kabulüne, davanın reddine ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
KDK'den hafriyat dökülen alan için ağaçlandırma kararı
KDK'den hafriyat dökülen alan için ağaçlandırma kararı
Yargıtay: Binaya gelen zarardan kiracı değil, ev sahibi sorumlu
Yargıtay: Binaya gelen zarardan kiracı değil, ev sahibi sorumlu
Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine 1 tutuklama
Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetine 1 tutuklama
Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis
Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı: 500 liralık ceza bozuldu
İşine son verilen binada yangın çıkaran kapıcıya tahliye
İşine son verilen binada yangın çıkaran kapıcıya tahliye

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar

Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TUS'a girecek mavi kart sahibi adayların yabancı veya mavi kartlı seçeneklerden sadece birini seçebileceklerine ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna ilişkin kararı onadı.
8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı

8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı için 28. dönem POMEM sınavı giriş duyurusunu yayımladı.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
5 bakanlığa ait çok sayıda atama kararı resmi gazetede yayımlandı

5 bakanlığa ait çok sayıda atama kararı resmi gazetede yayımlandı

25 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kasıt unsurunun olmaması memurun 'disiplin cezası' almasını engeller mi?

Kasıt unsurunun olmaması memurun 'disiplin cezası' almasını engeller mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, istirahatli olduğu günleri takip eden 3 günlük nöbetine gelmeyen doktora verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Kurdaki düşüş sonrası Apple'dan indirim

Kurdaki düşüş sonrası Apple'dan indirim

ABD'li teknoloji devi Apple, kurdaki artışlar nedeniyle son 1 ayda iki zam yapmıştı. Şirket kurdaki gerilemenin ardından indirime gitti. iPhone, iPad, Apple Watch ve iMac dahil tüm cihazların ve ürünlerin fiyatları düştü.