Beşiktaş'ta Fikret Orman kararı!

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Fikret Orman ve yönetiminin görevde olduğu 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ve 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasının yanı sıra, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçildiği 20 Ekim 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihi arasındaki dönemler, ibra için genel kurulun oylarına sunuldu.

Fikret Orman döneminde yönetim kurulunda görev yapan Erdal Karacan, Serkan Yazıcıoğlu ve Hüseyin Yücel, oylamada hazır bulunan isimler oldu. Gerçekleşen oylamada 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ile 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

20 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu ise genel kurul tarafından oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş'ın bugün yapılan 2019 yılı İdari ve Mali Kongresi'nde, kulübün eski başkanlarından Fikret Orman'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen dilekçe kabul edildi.

Beşiktaş Kulübünün 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısı Akatlar Spor ve Kültür Merkezi'nde başladı. Gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Engin Baltacı seçildi.

Genel kurulda 01.01.2019-12.05.2019, 12.05.2019-20.10.2019 ve 10-20.10.2019-31.12.2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.