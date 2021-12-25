James Webb Uzay Teleskobu Ariane 5 roketiyle fırlatıldı

ESA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu 'şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop' olacak. Uluslararası iş birliğinin bir parçası olarak ESA, Ariane 5 fırlatma aracını kullanarak teleskobu fırlatma hizmetini sağlıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ESA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklık olan teleskobun, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandığı ifade edildi.

NASA'dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo'ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb'den alıyor. Fırlatmadan sonra teleskop Dünya'dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış olacak.