Aşı olmayan 30 yıllık imam, koronavirüse yenildi
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 30 yıldır imamlık yapan İsmail Yıldırım (52), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 25 Aralık 2021 16:17
Ortaköy ilçesi Plevne Mahallesi'nde bulanan İhsaniye Camii'nde 30 yıldır imamlık yapan ve bir süre önce koronavirüse yakalanan İsmail Yıldırım, sağlık durumu kötüleşince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldırım, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetti. Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen, evli ve 4 çocuk babası İsmail Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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