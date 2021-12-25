3 üniversite 165 akademik personel almak için ilana çıktı
ODTÜ,Gazi ve Marmara Üniversitesi çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 89 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ocak 2022
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 23 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ocak 2022
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Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım ilanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 53 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız