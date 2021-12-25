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'Spor camiası bu düzenlemeyi bekliyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, spor anonim şirketlerinin oluşumunun yasal zemine kavuşturulacağını bildirerek "Düzenleme spor camiasında aşırı borçluluğu ortadan kaldıracak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Aralık 2021 17:11
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Özkan, kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Spor camiasının beklediği, yaklaşık 60 maddelik kanun teklifi üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerini belirten Özkan, düzenlemenin, demokratiklik, şeffaflık, verimlilik, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve denk bütçe ilkeleri kapsamında hazırlandığını söyledi.

Spor camiası temsilcilerinin katılımıyla bugüne kadar 20'nin üzerinde toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticileri başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Tenis Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Boks Federasyonu, Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu başkan ve yöneticileriyle bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinlediğini aktardı. Özkan, kanun teklifini kısa sürede tamamlayarak Meclis Başkanlığına sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Kulüpler, Bakanlığa tescille kurulacak"

Spor kulüplerinin dernek tüzel kişiliğinden ari ayrı bir tüzel kişilik oluşturmalarına imkan sağlayacaklarını belirten Özkan, "Spor kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına tescille kurulmasını hayata geçiriyoruz." dedi.

Özkan, daha önce dernek statüsünde bulunan spor kulüplerinin, kamu yararına çalışma durumunu koruyacaklarını vurguladı. Spor kulüplerinin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurmalarına imkan sağlayacaklarını anlatan Özkan, spor kulüplerinin zorunlu ve ihtiyari organlarının şekli, tescil aşamalarında aranacak şartlar ile yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirleneceğini ifade etti.

Spor kulüplerinin birleşmesi ve malvarlığının devrinin yasal zemine kavuşturulacağı bilgisini paylaşan Özkan, "Yapılacak işlemlerin banka ve PTT gibi kuruluşlar üzerinden yapılmasını sağlayarak kayıt dışılığın da önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

"Yöneticilik için belirli suçlardan mahkum olmama şartı getirilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, menajerliğin ve futbolcu sözleşmelerinin şeffaflık ilkesi ışığında düzenlenmesini sağlayacaklarını anlatarak "Spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zemine bağlanacak. Düzenlemeyle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin profesyonel şube açabilmeleri de hayata geçirilecek." ifadesini kullandı.

Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin denetimini sıkı kurallara bağlayacaklarına dikkati çeken Özkan, bu kapsamda şüphe ve şikayet gibi durumlarda bağımsız denetim kuruluşlarının alınabileceğini açıkladı.

"Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartını getiriyoruz." diyen Özkan, derneklerle ilgili kısmi olarak var olan bu hükmü, spor kulüpleri ile ilgili güveni, şeffaflığı ve denetlenebilirliği sağlamak için hayata geçireceklerini ifade etti.

Özkan, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için denk bütçe sistemini getireceklerini, düzenlemeyle bütçe harcama ilkeleri, borçlanma, temlik gibi konuların da belirleneceğini bildirdi. Anonim şirket ve kulüp yöneticilerinin, kulüpleri veya spor şirketlerini zarara uğratmalarını önleyeceklerinin altını çizen Özkan, "Yöneticilerin, kulüp veya spor anonim şirketlerini zarara uğratmaları halinde şahsi mal varlıklarıyla sorumluluk esasını hayata geçireceğiz. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanması ve alacaklarını temlik etmesi belirli sınırlar içinde mümkün hale getirilecek. Böylece şirket veya kulüplerin aşırı borçlanması, uzun süre alacaklarının temlikle devredilmesinin de önüne geçmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Spor camiası bu düzenlemeyi bekliyor"

Federasyon ve spor kulübü yöneticilerinin düzenlemeyi nasıl karşıladığına değinen Özkan, "Bütün federasyonların, böyle bir yasal düzenlemenin Türkiye'nin sportif başarılarına başarı katacağına, destek olacağına yönelik inançları var. Bu düzenlemeyi, her ne kadar bazı itirazlar var gibi gözükse de spor camiasının istediğini ve beklediğini görüyoruz." dedi.

Avrupa'daki sportif başarıların arkasında, yasal düzenlemelerle denetlenebilir, şeffaf ve demokratik bir yapıya kavuşan federasyon ve kulüpleri bulunduğuna işaret eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"La Liga'da olduğu gibi futbolda sportif hedeflerimizi başarılı şekilde hayata geçirmeyi, tekvandodan judoya, güreşten yüzmeye kadar olimpiyatlarda sportif dallarda başarıyı istiyorsak federasyonlar ve kulüplerle ilgili düzenlemeyi hayata geçirmemizin zarureti ortada. Düzenlemeye ilişkin konunun tarafı olan bütün kulüp ve federasyonların taleplerini aldıktan sonra -ki bunları büyük oranda bitirdik diyebiliriz-, inşallah kulüplerin ve federasyonların sorun ve sıkıntı olarak gördüğü konuları esaslı bir düzenlemeden geçireceğiz. Siyasi düşüncesi, fikriyatı, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın spor alanlarına ilişkin çalışmalarda başarılar elde etmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

"Sözleşmeler noterde imzalanacak"

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nde menajerlikle ilgili konuların da yer alacağını bildiren Özkan, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) menajerlerle ilgili belirlediği standartlara dikkati çekti.

FIFA tarafından menajerlerin hangi eğitimlerden geçeceği, hangi şartları taşımaları gerektiği ve görevleri sırasında hukuka aykırı davranışlar içinde olurlarsa nasıl yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarına ilişkin ilkelerin belirlendiğini aktaran Özkan, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu noktada hem ülkemizin şartları dikkate alınmak hem de FIFA'nın ortaya koyduğu ilke ve standartlar benimsenmek suretiyle evrensel genel geçer bir menajerlik standardını hayata geçiriyoruz. Menajerlerin futbolcularla yapmış olduğu sözleşmeleri şeffaf şekilde ortaya koyabilmek için bunların, noterde düzenleme şeklinde yapılmasını sağlayacağız. Diğer taraftan da menajerin herhangi bir kulüp ile sporcuyu temsilen yapacakları sözleşmelerde de şeffaflık sağlayacağız. Çifte sözleşmeyi, tabiricaizse çekmece kontratları sonlandıracak bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz."

"Mevcut borçlar nasıl ödenecek?"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borçlarının 17 milyar lirayı aştığı hatırlatılarak, "Düzenlemeyle kulüp yöneticileri, uğrattıkları zararlardan şahsi mal varlıkları ile sorumlu tutulacak ancak mevcut borçlar nasıl eritilecek?" sorusunu da yanıtladı.

Düzenlemenin, yürürlüğe girdikten sonraki ihtilafları ilgilendirdiğini, kanunların geçmişe yürümeyeceğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Hem cezai hem de hukuki sorumluluk açısından kulüp başkanlarının daha evvelki iş ve eylemlerinden dolayı bir yükümlülük getirmiyoruz. Çünkü hem Anayasa hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler açısından bu mümkün değil. Ancak geçmiş borçları nasıl bir usul içinde eritecekler, bu borçlar nasıl ödenecek ve yeni borçlanma nasıl olacak? Bunları biz düzenledikten sonra Allah'ın izniyle bu düzenleme spor camiasında aşırı borçluluğu ortadan kaldıracak. Spor camiasının bir bütün olarak sportif başarılara odaklanmasını sağlayacak bir zemini de hayata geçirmiş olacağız. Düzenleme bir taraftan mali açıdan bütün sektörün kayıt altına alınmasını sağlayacak diğer taraftan şeffaflık, demokratiklik ve denk bütçe anlayışıyla faaliyet gösteren spor kulüpleri ve federasyonlarının hayata geçirilmesini sağlayacak. Bir spor düzenlemesi yapılıyorsa, spor kulüplerini ve spor federasyonlarının çağa, ülkemizin ve milletimizin gereklerine uydurmamız gerekiyorsa bunun tek bir hedefi olması lazım; o da sportif başarı, altın madalyalar ve kupalar. Bu vesileyle inşallah spor camiamız çok daha fazla kupayı ve madalyayı ülkemize getirecek."

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