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Hakim ve savcı adayı sınavı için gelen avukatlara saat şoku

Beyoğlu'nda hakimlik savcılık sınavı için sınavın yapıldığı binaya gelen adaylar geç kaldıkları sebep gösterilerek içeri alınmadı. Sınav yerindeki saatin hatalı olduğunu belirten adaylar ise şikayetçi olacaklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Aralık 2021 17:25
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Hakim ve savcı adayı sınavı için gelen avukatlara saat şoku

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hakimlik Savcılık sınavı bugün yapıldı. Hakim ve savcı olmak isteyenlerin bir sene boyunca hazırlandığı sınav sonucunda Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alımı yapacak. Binlerce adayın ter döktüğü sınavın yapıldığı yerlerden biri de Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü oldu. Ancak kampüse gelen adaylar büyük bir şok yaşadı. Adaylar sınav yerine saatinde geldiklerini düşünürken, görevliler onlara geç kaldıklarını içeri alamayacaklarını söyledi. Görevlilere, binanın girişinde bulunan saatin 2 dakika ileride olduğunu söyleyen adaylar, saatin hatalı olduğunu, bunu belirtmelerine rağmen içeri alınmadıklarını ifade etti. İçeri alınmayanlar, şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

"Osmanbey'den buraya koşarak geldim, 2 dakika vardı ama içeri almadılar"

Sınava 2 dakika erken gelmesine rağmen içeri alınmadığını söyleyen Avukat Uğur Kara, "Avukatım, 28 geçe sınava geldim. Ancak sınav görevlilerinin saati 2 dakika ileride olduğu için bizi sınava almadılar. Saatleri hala 2 dakika ileride. Telefondan da görebilirsiniz. Burada bir hak kaybı yaşanıyor. Her türlü şikayet yoluna da gitmeyi düşünüyoruz. Buradaki bütün vatandaşlar da şahittir. Saatlerinin hatalı olduğunu söyledik ama kapıyı açmadılar. Memur arkadaş bize, kendi telefonundaki hatayı da gördüğünü söyledi ancak kendisi de içeri girmedi ve herhangi bir şekilde irtibat kuramadık. İçeriden de çıkmıyorlar, bizimle iletişime geçmiyorlar. Osmanbey metrosunda intihar olayı vardı. Bu yüzden metroya binemedim. Oradan buraya koşarak geldim. Ama onlar 3 dakikalık kendi hataları yüzünden bizi içeri almadılar ve bir yıllık emeğimizi çöp ettiler. Gördüğünüz gibi, herhangi bir muhatap da yok. Şikayette bulunmayı düşünüyoruz" dedi.

"Bunlar da bizim çocuğumuz sayılır"

İçeri alınmayan adayların mağdur olduğunu söyleyen Yüksel Türkseven isimli bir vatandaş, "Deminki çocuk gerçekten 28 geçe buradaydı. İçerideki saat 30 geçiyordu ama hepimizin saati 28 geçeydi. Bunu göre göre memurlar içeri almadılar. 5 tane çocuk şu anda mağdur. Sonuçta bir yıl boyunca emek verdiler. Benim çocuğum da şu anda içeride ama bunlar da bizim çocuğumuz sayılır. Emeklerine yazık" diye konuştu.

"Saatin yanlış olduğunu söylediler ama kapılar açılmadı"

Okulun önünde yaşanan olaya şahit olduğunu söyleyen Sinem Atay, "Kapılar buçukta kapatılması gerekirken 2 dakika kala kapattılar. Sınava girecek olan arkadaşları almadılar, mağdur oldular. Buradaki arkadaşlar, içerideki saatin yanlış olduğunu o saate göre hareket ettiklerini, saatin 28 geçeyi gösterdiğini söylediler. Ama görevliler kapıyı açmadı" şeklinde konuştu.

"Adaletçiler, şu an kendi haklarını arayamıyor"

Oğlu sınava giren bir kadın, sınava alınmayanlara çok üzüldüğünü belirterek, "İlk gelen arkadaş 28 geçe geldi. Memure hanım kapıdaydı, gördüğü halde geri dönüp gitti. Arkasına bile bakmadı. Burada biz hepimiz tepki gösterdik. Hiçbir şekilde gelen ilgilenen olmadı. Sınava oğlum girdi ama bunlar da bizim evlatlarımız, hiçbir farkları yok. 1 yılları hiç oldu. Adaletçiler ama şu an kendi adaletlerini, haklarını arayamıyorlar. Burada 5 tane öğrenci 1 yıllarını heba etti, bekliyor" ifadelerini kullandı.

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