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'İş, aş arayana ekmek var, yan gelip yatarsan para yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş arayana ve aş arayana ekmek var, yan gelip yatarsan para yok"

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Aralık 2021 19:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gaziantep ziyaretim vesilesiyle ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden OSB'mizde sizlerle bu muhabbet sofrasında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, cari fazlayla, ihracatla büyütme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer işte burasıdır. Tarihin, medeniyetin, kültürün şehri Gaziantep aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da örnek gösterilen bir ilimiz haline gelmiştir.

"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARSAN O YOK"

Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. Ülkemizi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları şu OSB'de gezdirmek lazım. Türkiye yerinde duramıyor, sıçrıyor, gidiyor. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin hiçbiri Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir ülkeyiz. Burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletirler. Gaziantep'in ayda 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sadece içinde bulunduğumuz şu fabrikanın sahibi olan firmamız ayda 7 bin 500 tonluk üretim kapasitesine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıl yapılacak 25 milyon dolarlık ilave makine yatırımıyla fabrikamızın halen 900 olan çalışan sayısı 1500'e çıkacaktır. Bu yılı 1 milyar 240 milyonluk ciro ve 40 milyon dolarlık ihracatla kapatmak üzere olan Erdem Soft, bu firmamızı tebrik ediyorum. OSB'mizde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikamızın sahibi olan müteşebbislerimizi, emekleriyle oraları ayakta tutan işçilerimizi kutluyorum.

"BAKTIĞIMIZ TEK YER MİLLETİMİZİN NE İSTEDİĞİ"

Kabına sığmayan Gaziantep OSB'sinin 6. etabını kurmak için kollarını sıvamıştır. İnşallah yakında bu etap da faaliyete geçtiğinde OSB'deki fabrika sayımız 2 bini bulacaktır. İşçilerimizi alın terlerinin haklarını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Birileri yeni asgari ücret rakamını kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerdeki hesapla küçümsemeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı.

Rahmetli Özal TL'nin onurunu kurtarmıştı, şimdi aynısını biz yapıyoruz. Muhalefetin yaptığı şeyleri çok da önemsemiyoruz, baktığımız tek yer milletimizin ne istediği, emekçilerimizin hakkının korunması, küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtmak için sessiz sedasız şekilde yükü kamunun yüklenmesini sağladık. Asgari ücret zammıyla insanımızı fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın tamamını asgari ücret kadarki kazançlarını gelir ve damga vergilerinden kurtararak işverenlerimizi de rahatlattık.

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