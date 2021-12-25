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Türk uydu şirketi dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan ve her biri kendi konusunun uzmanı bir ekipten oluşan Plan-S, Türkiye'nin ilk yerli takım uydu çalışmalarına başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Aralık 2021 22:30
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Türk uydu şirketi dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor

Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi üretim ve test altyapısına sahip özel bir uydu şirketi olarak temmuzda kurulduklarını, 2022'de SpaceX ile 3 test uydusunun fırlatılmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti.

İlk uyduda kendi alt birimlerini test edeceklerini, daha sonra fırlatılacak diğer iki uyduda da farklı alt birimlerin testini amaçladıklarını bildiren Aslanhan, şöyle devam etti:

"İlk uyduda bilgisayarımız, batarya yönetim sistemimiz, IoT (nesnelerin interneti) haberleşme birimlerimiz, sonraki uydularda kameralarımız da olacak. Kartlarımızın bir kısmının tasarımlarını bitirdik, geliştirme testleri devam ediyor. Nisana kadar ilk uydumuzu bitirmeyi planladık. Güneş panellerimizin üretimi için TÜBİTAK MAM ile anlaşma yaptık. 2022'de ekibi 100 kişinin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Asıl hedefimiz ise yakın gelecekte takım uyduları göndermek. Test uyduların gönderimi sonrası takım uydularımızın gönderimi için de sözleşmeler imzalayacağız."

Zaman kısa, hedef büyük

Plan-S Üst Yöneticisi Tugay Güzel de dünyada en hızlı yapılan uydunun bir firmanın kuruluşundan 2 yıl sonra ortaya çıktığına işaret ederek, "Türkiye'nin en iyi ekibini kurmak gibi bir amacımız vardı. Buna ulaştık. Falcon 9 roketiyle uydularımız uzaya taşınacak. 9 ayda uydu yapıp, önümüzdeki yıl 3 tane test uydusu fırlatacağız. Kuruluşundan 1 yıl sonra 3 uydu gönderebilen bir şirket yok. Bir uydu gönderebilen bile yok, en hızlısı 2 senede uydu gönderebildi. Sözleşmelerimiz duyulunca dünyanın da ilgisini çektik." diye konuştu.

Fırlatılacak uydular için çalışırken bir yandan da Bilkent Cyberpark içinde 9 bin metrekarelik yerleşke planladıklarını anlatan Güzel, Ocak 2022'de inşasına başlanacak binanın bir uydu test-üretim ve uzay Ar-Ge merkezi olarak kullanılacağını ifade etti. Güzel, eylül ayında binaya taşınmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Takım uydu konseptine ilişkin de bilgiler veren Güzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karasal hizmetler için kullanılan yatırım maliyetinin yüzde 10'u gibi bir maliyete uydu takımı kurarak, küresel kapsama yaratabilirsiniz. Elbette bunun için takım uydu üretebilme yetkinliğine sahip olmanız gerekiyor. Bizim kısa vadedeki hedefimiz de bu. Takım uydularımızda ise yaklaşık 200 uyduyla iki nokta arasında haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Takım uydu konsepti Türkiye için de ilk olacak. Dünyada bunu yapanlar var ancak bu sektör yatırım maliyeti çok yüksek olan bir sektör. Bizler ise gelişmiş elektronik sistemlerle bunu çok daha maliyet etkin yapıyoruz. Türkiye'den başlayıp öncelikle Orta Asya, Afrika, Orta Doğu'yu hedefleyerek bir IoT servis sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Kendi uydularımızı üreterek servis sağlayıcısı olmak istiyoruz."

Farklı sonuçlar elde etmek için alışılanın dışında yöntemlere başvurduklarını söyleyen Güzel, iş alımlarını da pozisyonlara göre farklı oyunlar oynatarak yaptıklarını ifade etti. Güzel, oyun oynarken istihdam edecekleri ekip arkadaşlarının hem duygusal zekalarına hem de çalışacağı alana göre yeteneklerine bakarak onlarla tanışma fırsatı yakaladıklarını ve adaylarla ilgili birçok değerlendirme yapabildiklerini belirtti.

NASA'dan transfer

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinde (NASA) görevli astrofizikçi Umut Yıldız da NASA'dan aldığı izinle Uzay Çözümleri Direktörü olarak Plan-S ekibine dahil oldu.

Yıldız, bir elektronik donanım olan uydunun mühendis ekip tarafından oluşturulacağını, kendisinin ise uzay bilgisiyle ekibe destek vereceğini söyledi. Umut Yıldız, uzay alanında dünyadaki ihtiyaçlar ve gelişmeleri ekibe aktararak uluslararası çapta çözümler ortaya konulmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.

Plan-S'in elektronik ve uzay bilgisini birleştirerek yola çıktığını anlatan Yıldız, bu durumun çok daha güçlü iş planları yapabilmelerine de olanak sağlayacağını vurguladı.

Takım uydu konseptinin haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir imkan sunduğunu belirten Yıldız, yüksek uydu sayısı ve gelişmiş teknolojilerle ortaya konulacak çözümler ve bunlarla güven sağlanmasıyla dünyada çok önemli bir pazar potansiyeline ulaşılabileceğini söyledi. Yıldız, bu kapsamda halihazırda bu işi yapan uluslararası şirketlerin bile hizmet alma yoluna gidebileceklerine işaret etti. Yıldız, şunları kaydetti:

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"Dünya bu alanda henüz yolun çok başında ve önemli bir fırsat penceresi söz konusu. Kısa sürede hızlı yol alarak dünya pazarında önemli bir konuma erişmek mümkün. Türkiye'nin uzay vizyonuna paralel olarak kendi öz sermayesiyle uydu ve uzay teknolojileri konusunda çalışmalarını sürdüren Plan-S kısa zamanda ulaşımdan finansa, enerjiden meteorolojiye, havacılıktan tarıma kadar birçok sektöre hizmet verip dünya pazarında söz sahibi bir oyuncu haline gelecek."

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