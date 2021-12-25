Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na rest: Aday olursa oyumuz Erdoğan'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimlerde oyunu Erdoğan'a vereceğini söyledi.

"Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz"

Yurdakul Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinir ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat da Yurdakul'un bu tweetini beğenerek destek verdi.

"Kılıçdaroğlu kırmızı çizgi bırakmadı bu kadar da geniş mezhebi"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Partide kırmızı çizgi bırakmadı" eleştirisinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyleyen Kırıkkanat, "Abuk sabuk insanları doldurdular, Atatürkçüleri dışladılar. Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullanmıştı.