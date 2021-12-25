En değerli Türk futbolcular belli oldu

Avrupa'nın üst düzey liglerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli futbolcular değerine değer katmaya devam ediyor. KPMG Football Benchmark, en değerli 10 Türk futbolcuyu sıraladı.

ALTAY BAYINDIR - 17.3 MİLYON EURO

Konyaspor maçında ağır sakatlık geçiren ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin bir numarası Altay Bayındır, değerini 17.3 milyon euroya yükseltti.

ENES ÜNAL - 18.7 MİLYON EURO

La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın değeri 18.7 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta 5 gol attı.

UĞURCAN ÇAKIR - 19.2 MİLYON EURO

Uğurcan Çakır bu sezon performansıyla kalesinde adeta devleşti. Süper Lig'de yaptığı önemli kurtarışlarla takımını lider Trabzonspor'un milli eldivenin değeri 19.2 milyon euroya çıktı.

YUSUF YAZICI - 20.7 MİLYON EURO

Bu sezon Lille'de performansıyla yedek kulübesine mahkum kalan Yusuf Yazıcı'nın adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyor. Fransa Ligi'nde 15 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız oyuncunun değeri 20.7 milyon euro.

ZEKİ ÇELİK - 21.3 MİLYON EURO

Lille'de bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çeken ve ilk 11'in bankosu haline gelen Zeki Çelik'in KPMG Football Benchmark'a göre piyasa değeri 21.3 milyon euro. Milli oyuncu geçen sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

CENGİZ ÜNDER - 21.5 MİLYON EURO

Marsilya'nın sezon başı zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı Cengiz Ünder, Fransa Ligi'nde performansıyla parmak ısırtıyor. 14 maçta 4 kez ağları havalandıran başarılı kanat oyuncusunun değeri 21.5 milyon euro.

OZAN KABAK - 22.3 MİLYON EURO

Premier Lig'de top koşturan Ozan Kabak, Norwich'e zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer olmuştu. 21 yaşındaki savunmacı değerini 22.3 milyon euroya yükseltti.

MERİH DEMİRAL - 25.2 MİLYON EURO

Atalanta'nın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral, 3 milyon euroluk değer kaybı yaşadı. Serie A'da 13 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan milli savunmacının Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - 37.8 MİLYON EURO

Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Kulüp ile adeta özdeşleşen yıldız stoperin değeri 37.8 milyon euro seviyesine geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU - 39.6 MİLYON EURO

KPMG Benchmark tarafından hazırlanan listede en yaşlı futbolcunun 28 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu olması gözlerden kaçmadı. Geçen sezon Milan'da bu sezon da Inter'de başarılı oyunuyla beğeni toplayan yıldız oyuncu değerini 39.6 milyon euro seviyesine çıkardı.

BURAK YILMAZ 85. SIRADA

Öte yandan İngiltere'nin saygın yayın kuruluşlarından Guardian'ın her yıl yaptığı en iyi 100 futbolcu listesinde Burak Yılmaz da yer aldı. Lille'de 2020-21 sezonunda şampiyon olan 36 yaşındaki forvet, 85. sıraya yazıldı. Guardian'da Adam White imzalı analizde, Burak'ın Lille'in tarihi şampiyonluğunda büyük bir liderlik gösterdiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun halen daha Lille'in en iyilerinden olduğu kaydedildi.