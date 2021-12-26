26 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi
Türkiye'de kripto varlık platformlarına yönelik ilk ceza geldi
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Kasko ve trafik sigortasında, 2021 fiyatlarını kaçırmayın
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'İş, aş arayana ekmek var, yan gelip yatarsan para yok'
'İş, aş arayana ekmek var, yan gelip yatarsan para yok'
Bakan Koca: Omicron varyantı ülkemizde de yayılmaya başladı
Bakan Koca: Omicron varyantı ülkemizde de yayılmaya başladı
Hakim ve savcı adayı sınavı için gelen avukatlara saat şoku
Hakim ve savcı adayı sınavı için gelen avukatlara saat şoku
Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik
Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik
3 üniversite 165 akademik personel almak için ilana çıktı
3 üniversite 165 akademik personel almak için ilana çıktı
Danıştay, memurların kamerayla gözetlenmesine 'dur' dedi
Danıştay, memurların kamerayla gözetlenmesine 'dur' dedi
Erdoğan: Asiyenin babasını çok daha iyi bir yere alıyoruz
Erdoğan: Asiyenin babasını çok daha iyi bir yere alıyoruz
Numan Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
Numan Kurtulmuş: Memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacak
Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7
Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7
Pitbul saldırısında kızı ağır yaralanmıştı...Baba siteden ve işinden kovuldu
Pitbul saldırısında kızı ağır yaralanmıştı...Baba siteden ve işinden kovuldu
'Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük'
'Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük'
İhraç kaymakam, subay, polis, öğretmen toplam 26 FETÖ kaçağı tutuklandı
İhraç kaymakam, subay, polis, öğretmen toplam 26 FETÖ kaçağı tutuklandı
15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
15 Temmuz'un ardından TSK'dan 24 bin 256 kişi ihraç edildi
'Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır'
'Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır'
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yeni varyantların ortaya çıkması beklenen durum
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yeni varyantların ortaya çıkması beklenen durum
Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte...Kanun'un tam metni yayımlandı
Asgari ücrete vergi muafiyeti yürürlükte...Kanun'un tam metni yayımlandı
İnşaat sektörüne can simidi geliyor
İnşaat sektörüne can simidi geliyor
Nafakada yeni formül: Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Nafakada yeni formül: Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Kamu müteahhitlerinin 'maliyet' sorunu çözülüyor
Kamu müteahhitlerinin 'maliyet' sorunu çözülüyor
'Pitbull' saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi
'Pitbull' saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi
Yeni ekonomi modelinin 4 hedefi
Yeni ekonomi modelinin 4 hedefi
Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı
Fabrika gibi çalışan okulun cirosu 3,7 milyon liraya ulaştı
Yargıtay: Binaya gelen zarardan kiracı değil, ev sahibi sorumlu
Yargıtay: Binaya gelen zarardan kiracı değil, ev sahibi sorumlu
Erdoğan'dan otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan otomobil fiyatlarıyla ilgili açıklama
Altın fiyatları 2022'de artacak mı?
Altın fiyatları 2022'de artacak mı?
Erdoğan'dan üreticilere çağrı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa tenezzül etmeyin
Erdoğan'dan üreticilere çağrı: Fahiş fiyat ve stokçuluğa tenezzül etmeyin
İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de de öğrenciye şiddet iddiası: Soruşturma başlatıldı
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Memur-Sen'den hükümete çağrı: Memurların gelir kaybı giderilsin
Ana sayfaHaberler Siyasi

26 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

26 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 00:01
Yazdır
26 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sivil toplum ve düşünce kuruluşları, medya, kamu ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla eş zamanlı düzenlenecek "Ulusal Stratejik İletişim Politika Belgesi" ve "Dezenformasyonla Mücadele" çalıştaylarına katılacak.

(İstanbul/l10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 19. ve ilk yarısının son hafta mücadelesine Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Göztepe-Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/İzmir/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de sezonun 19. ve ilk yarısının son hafta mücadelesi Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği, Eyüpspor-Balıkesirspor, Yılport Samsunspor-Tuzlaspor ve MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Samsun/16.00/Ankara/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesi tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. haftaya B Grubu'nda tek maçla devam edilecek.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Bahçeşehir Koleji-Semt77 Yalovaspor, Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, TOFAŞ-Galatasaray Nef maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/18.00/Bursa/20.15)

6- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. haftaya 3 maçla devam edilecek.

KAPAT [X]

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00)

8- Beşiktaş Kulübü 2020 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na rest: Aday olursa oyumuz Erdoğan'a
Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na rest: Aday olursa oyumuz Erdoğan'a
Bakan Koca, hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti
Bakan Koca, hayat kurtaran kafe personeline teşekkür etti
Soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
Soğukta ölüme terk edilen yaralı ata Muş Valisi sahip çıktı
'İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük'
'İşi ehline verirsek destanlar yazabiliyoruz. Onu SİHA'lar ile gördük'
'İş, aş arayana ekmek var, yan gelip yatarsan para yok'
'İş, aş arayana ekmek var, yan gelip yatarsan para yok'
Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'güçlü iş birliği' çağrısı
Bakan Kasapoğlu'ndan belediyelere 'güçlü iş birliği' çağrısı

Bu Habere Tepkiniz

Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı

Koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin davalar sonuçlandı

Danıştay'dan koordinatör öğretmenlerin ek derslerine ilişkin iptale 3 gerekçe
Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar

Danıştay'dan TUS'a girecek mavi kart sahiplerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TUS'a girecek mavi kart sahibi adayların yabancı veya mavi kartlı seçeneklerden sadece birini seçebileceklerine ilişkin düzenlemenin hukuka uygun olduğuna ilişkin kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı

8 bin polis alımı için POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı için 28. dönem POMEM sınavı giriş duyurusunu yayımladı.
5 bakanlığa ait çok sayıda atama kararı resmi gazetede yayımlandı

5 bakanlığa ait çok sayıda atama kararı resmi gazetede yayımlandı

25 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kasıt unsurunun olmaması memurun 'disiplin cezası' almasını engeller mi?

Kasıt unsurunun olmaması memurun 'disiplin cezası' almasını engeller mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, istirahatli olduğu günleri takip eden 3 günlük nöbetine gelmeyen doktora verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

MYO müdürü hangi halde süresi dolmadan görevden alınabilir?

Danıştay Sekizinci Dairesi, meslek yüksekokulu müdürünün süresi dolmadan görevinin sonlandırılabilmesi için asli sebeplerin olması ve şahsın görevden alınmasının gereklilik arzetmesi gerektiğine hükmetti!
Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İDDK, saç uzatmaya dair uygulamaya son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı
Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığından illere gönderilen resmi yazıya göre, öğretmenlerin; Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla EBA-Zoom gibi platformlar üzerinden canlı ders yapmaları halinde ek ders ücretinden yararlandırılacak ama TRT ve EBA üzerinden dersleri takip etmelerini sağlamaları halinde ise ek ders ücretinden yararlandırılmayacaklardır.
Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Genel sekreter, fakülte sekreteri olarak atanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitede idari teşkilatın başı olarak atanan Genel Sekreterin görevinden alınmasıyla ilgili önemli bir karar verdi!
Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay tek tek tespit etti! İşte belediyelerin 'personel' karnesi

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını yayımladı. İl belediyelerine dair analizimizi yayınlıyoruz.
Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Böyle hırsız görülmedi: Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra hırsızlık yaptı

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
Temizlikçisi mücevherleri çaldı!

Temizlikçisi mücevherleri çaldı!

Seksenler dizisinin güzel oyuncusuna hırsız şoku. Temizlikçisi kasasındaki 1 milyon liralık mücevherleri çaldı...