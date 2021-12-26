Susurluk hükümlüsü polisin öldürüldüğü saldırıda 'yeğen' detayı

Kadıköy Kalamış'ta bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü saat 23.30 sularında iki farklı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi vuruldu. Peş peşe çıkan silah seslerinin ardından 2'si hayatını kaybederken, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin bir dönem Susurluk Dosyası'nda hükümlü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan olduğu öğrenildi.

Dikkatler bir kez daha saldırıya ve nedenine çevrildi. Ses getiren olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir soruşturma başlattı. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü olayda yaralandıkları için hastanede tedavi altına alındı.

4'ü ise adliyeye sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı çatışma sonrası Susurluk Dosyası'nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan'ın öldürüldüğü olayın ardından 4 şüpheliyle ilgili karar verildi. Detaylarına ise SABAH ulaştı.

OLAY YERİNE YEĞEN GÖTÜRMÜŞ, BÜTÜN GECE TEKNEDE GİZLENMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. 3 şüpheliden 2'si adli kontrolle 1'i ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 1 şüpheli ise tutukladı.

Peki bu kritik olayda şüpheliler ifadelerinde ne söyledi, savcılık ve mahkeme kararının gerekçelerinde ne vardı? Olayın perde arkasında edinilen bilgilere göre şüphelilerden Mert B. tutuklandı. İfadesinde ise Ziya Bandırmalıoğlu'nun eniştesi olduğunu söylediği belirtilen şüphelinin, olaydan önce eniştesi Bandırmalıoğlu ve eniştesi vasıtasıyla tanıdığı Şahin Aslan'la başka bir mekanda oturduğunu anlattığı öğrenildi.

Bu sırada Aslan'ı Caner K. isimli arkadaşının davet ettiğini ve kendisinin şoförlüğü ile olay yerine gittiklerini ifade ettiği belirtilen Mert B.'nin, masaya oturdukları esnada silah çekildiğini anlayıp kaçtığını ve marinadaki bir teknede sabaha kadar gizlendiği kaydedildi. Avukatının da çatışmanın ardında 'Lord Of The Seas' adlı gemi olduğu iddialarına ilişkin savunma yaptığı ve olayın boyutunun büyütülmemesi gerektiği, masada gemi konuşmaya yetkili kimsenin olmadığını söylediği belirtildi.

GAYRİMENKUL İLİŞKİSİNE VURGU

Bir diğer şüpheli Volkan A. ise, olayda adı geçen şahıslarla bildiklerini emniyette anlattığını ifade ederek, İsmail A. isimli şahsın bir inşaat firmasının taşeronluğunu yaptığını ve bu ismin Çakıroğlu ailesi ile borç, alacak verecek ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. İsmail A.'ya ulaşılamaması nedeniyle kendisiyle irtibata geçildiğini anlattığı öğrenilen Volkan A.'nın kendisine aba altından sopa gösterildiğini ve mağdur olduğunu söylediği öğrenildi.

TEHDİTVARİ RESTORANA ÇAĞRILMIŞ

Bir diğer şüpheli Alper K.'nin, da İsmail A. ile irtibat kurabildiği için olay günü Fuat Çakıroğlu ve tayfasının kendisini restorana çağırdığını söylediği öğrenildi. Gitmek istemediğini ancak tehditvari çağrıldığını ancak kimseden de şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

SAVCILIK VE MAHKEMEDEN ÖNEMLİ TESPİTLER

Savcılık, ifadelerin ardından Mert B. 'nin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanmasını talep etti. Mahkemeye sevk yazısında ise olay yerinin adeta tomografisini çekti. Olay yerinde 3 tabanca ile şarjörleri, 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği, 3 adetten fazla silahın kullanılmış olduğu tespit edildi.

Olayın çıkar amaçlı suç örgütünün amacı kapsamında meydana geldiği ve örgütün hiyerarşik şemasının oluşturulması yönünde delillerin toplanmaya devam edildi öğrenildi. Mert B.'nin olay yerine, olay yerinde hayatını kaybeden Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan ile geldiği ve yaşamını yitirenlerle masada bulunan kişilerin irtibatını Mert B.'nin sağladığının tespit edildiği ortaya çıktı.

Sulh Ceza Hakimliği de Mert B. 'nin korkup kaçtığını belirttiğini ancak olay görüntüleri ve birçok delile göre suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydetti. Tutuklanmasına hükmetti.



ARZU KAYA