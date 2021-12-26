İnadına zam yapıyorlar! A'dan Z'ye her ürün artıyor

Dolarda yaşanan büyük çöküş sonrası gözler, marketler başta olmak üzere fiyatları fahiş artıran sektörlere çevrilmişti. Bütün kesimlerde ciddi indirim beklentisi oluşmuştu. Ancak dövizdeki düşüşün üzerinden neredeyse bir hafta geçmesine rağmen gerekli indirimler yapılmadı. Hatta bazı ürünlerde yeni zamlar bile gözleniyor.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'dan başlayarak yurdun dört bir yanında marketlerde denetimlere başladı. Giriş fiyatı ile satış fiyatı üzerinden yapılan denetimlerde hala birçok üründe fahiş kar marjlarının devam ettiği görüldü. Bu ürünlerin üretici-tedarikçi firma satış faturaları, Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirildi. Şimdi tespit ve incelemeler sonucunda cezai işlem uygulanacak.

Halihazırda ceza, her bir ürün için en düşük 10 bin 900 lira, en fazla 109 bin lira olarak veriliyor. Ancak yeni yıla girince bu ceza oranları da yeniden değerleme oranında değişecek. Bir ürün için en düşük 14 bin 860 lira, en fazla da 143 bin 860 lira olacak.

CEZALAR DA ARTMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Dövizde yaşanan en ufak bir dalgalanmada bunu bahane ederek tüm ürün gruplarında zam yapan marketlerin, şimdi döviz düşüşü devam ederken, aynı hızı indirim yaparak da göstermeleri konusunda çağrımızı sürdürüyoruz" dedi.

Palandöken "Zamlarda dövizin gerçekten bahane olduğunu gördük. Çünkü dolar 18 liradan 11 liraya kadar düştü. Doğal olarak indirim beklerken fiyatların aynı kalması bile zam sayılır. Hatta şu anda peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere, döviz ile ilgisi olan olmayan her şeye yüzde 15-25 arasında yeni zamlar yapılıyor. Bu durum kabul edilemez. Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli. Denetimler yapılıyor fakat fahiş fiyata cezalar da artık caydırıcılığını kaybetti çünkü o cezaları birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu artırıp piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli tedbirler zaman kaybedilmeden alınmalı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fiyat artışlarıyla insanların huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceklerini belirterek "İnsanımızı nasıl yüksek faiz ve hormonlu kur artışından kurtardıysak fahiş fiyat artışları karşısında da yine yalnız bırakmayacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız" demişti.

Erdoğan, "Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır. Keza özellikle döviz kurlarındaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımları uygulayacağımızın da bilinmesini istiyorum. Stokçuluk yapanlara yönelik cezaların artırılması konusunda çalışmalar şu anda Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu düzenlemenin de geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız.

Vatandaşımızı bu şekilde spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Bunun için de denetimler sık yapılacak. Aynı hızla etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımlar, mevzuat neyse bu adımları atacağız. Burada garip gureba, fakir fukara, bunlara ezilmeyecek. Eğer fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, bütün imkanlarla bunların üzerine gidilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."