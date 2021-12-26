3 çocuğun öldüğü yangındaki manzara itfaiyecileri ağlattı!
İzmir'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında yanan eve giren itfaiye ekipleri odadaki yatağın üzerinde 3 çocuğun cansız bedeni birbirine sarılı vaziyette buldu. Yangının kömür sobasının yakınındaki bir plastik malzemeyi eritmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Olay, Cuma günü saat 13.00 sıralarında Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde çıktı. Ahşap evden alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Eve giren ekipler, 3 yaşındaki Talha Menderes ile 2 yaşındaki ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yangın sırasında çocukların baba Ferhat ile anne Nuriye Menderes'in evde olmadığı belirlendi.
3 küçük çocuğun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, anne Nuriye ile baba Ferhat Menderes yaşadıkları şoku atlatamadı.
Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye 3 küçük kardeşin cansız bedenleri yatağın üzerinde birbirlerine sarılı vaziyette buldu.
İTFAİYE PAZAR KURULU OLDUĞU İÇİN GEÇ ULAŞABİLDİ
İlk incelemelere göre yangının sobanın yakınındaki bir plastik malzemeyi eritmesi sonucu çıktığı belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıktığı gün o bölgede pazar kurulu olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi.
Ceyhan TORLAKMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız