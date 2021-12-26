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Engelli memurun tayin sorunu KDK'nin girişimiyle çözüme kavuştu

Engelli memurun tayin sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararıyla çözüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 09:31
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Engelli memurun tayin sorunu KDK'nin girişimiyle çözüme kavuştu

KDK'den yapılan açıklamaya göre, 2013'te bir devlet hastanesine açıktan atanan engelli kişi, 2015'te istemi dışında başka yere tayin edildi ve engel durumuna uygun olmayan birimde çalışmaya başladı.

Bu birimde yaklaşık 4 yıl çalışan kişi, engel oranının yüzde 40'tan yüzde 84'e yükseldiğini, hastanenin şehir merkezinden uzak olması nedeniyle ulaşımda sorun yaşadığını belirterek, evine yakın başka bir ilçenin toplum sağlığı merkezine tayinini istedi.

Personel eksikliği gerekçesiyle talebi reddedilen kişi, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, engelli memurun isteğinin yerine getirilmesine yönelik tavsiyede bulundu.

KDK'nin tavsiye kararına uyan ilgili sağlık müdürlüğü, başvurucunun yer değişikliği talebinin yerine getirildiğini bildirdi.

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