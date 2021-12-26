Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 10:24
Yunanistan sınırında yakalanan şüpheliler B.Ç, K.O. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda şüpheliler B.Ç, K.O. ve A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız