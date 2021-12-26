Bilim Kurulu üyesi İlhan: Pandemide kaynak çocuklar değil

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, koronavirüs vakalarında düşüşün olduğunu fakat çok yavaş ve sabit şekilde geliştiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, ölümlerin de düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Mutlaka koronavirüsten korunmak gerekiyor. Bunun da yolu maske takmak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek, kapalı ortamları temiz hava ile havalandırmak ve aşıyı bir an önce yapmak. Aşıda da bilgiler değişiyor, halihazırda başlangıçta 2 dozken şimdi 'neden hatırlatma dozu yapılıyor' diye görüşler de var. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki sonuçlar aşılarda bir hatırlatma dozu yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.

'PANDEMİNİN YÜKÜNÜ ÇOCUKLARA YIKMAMAK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, toplumda, okulların bulaş kaynağı olduğu yönünde yanlış bir algı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bazı kişiler pandemi sürecinde çocuklar ve okulları 'virüsün kaynağı' gibi ifade ettiler, bu aslında çok da doğru değil. Baktığımız zaman tüm vaka yükü içinde çocukların sayısı yüzde 10'dan biraz fazla. Çocuklar, her 5 vakadan 1'i bile değil. Bunu Gazi Üniversitesi verileri üzerinden söyleyebilirim. Genel olarak bakıldığında insanlar, 'çocuklar okulda enfekte oluyor, eve getiriyor' gibi düşünüyorlar. Oysa ki pandemide kaynak çocuklar değil, pandeminin yükünü de çocuklara yıkmamak gerekiyor. Daha çok aşı olmamış, enfekte olan bireylerin çocuklarına hastalığı bulaştırdığını, çocukların da okula gittiğinde ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar bazılarının farklı çocuklara bulaştırma ihtimalinin olduğuna şahit oluyoruz. 'Çocuklar okulda enfekte oluyorlar, virüsü eve getiriyorlar' algısı yanlış. Veliler kendileri dışarıda ya da sosyalleştikleri alanlarda enfekte oluyorlar, çocuklar enfekte oluyor oradan virüs gidiyor. Konuyu böyle düşünmek gerekiyor. Bu nedenle çocukların okula devamının önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Çocukların kurallara uyduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Çocukların maske takmada biz büyüklerden çok daha özenli olduğuna şahit oluyoruz. Bu nedenle okullarımızın bu şekilde devamının çocuklarımızın da gelişimi için çok önemli olduğu düşüncesindeyim"

'OKUL ÖNÜ EVLERDE BİR ARAYA GELME YAKLAŞIMI OLUYOR'

Prof. Dr. İlhan, ailelere de uyarılarda bulunarak, "Velilerimiz çocuklarını okula bırakıyorlar. Çocukları bıraktıktan sonra beraber çay, kahve içiyorlar, evlerde bir araya geliyorlar. Bakıldığı zaman almaya gittiklerinde genelde erken gidiyorlar, okul bahçesinde, okul önünde kaynaşma, okul yanında çay, kahve içme, okul önü evlerde bir araya gelme gibi bir yaklaşım oluyor. Ne kadar az kişi bir araya gelirse o kadar risk düşecektir. Velilerin kalabalık yerlerde bir araya gelmemeye özen göstermesi hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için önemli. Veliler, çocuklarını da enfekte etme ihtimallerini de düşünerek daha çok aşılamayı tercih edebilirler. Yerli aşıyı bekleyen bir grubumuz vardı, artık Turkovac da var. Aşı olmayıp, yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da buradan Turkovac olamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.