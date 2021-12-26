Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 10:53
MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste geçit verilmediği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız