AK Partili vekiller 'ekonomi' gündemiyle sahaya iniyor

Meclis çalışmalarına bütçe maratonu ardından ara verildi.

Milletvekilleri rotayı seçim bölgelerine çevirdi. Seçmenle buluşacak milletvekillerinin ana gündemi 'ekonomi' olacak..

AK Parti milletvekillerinin ajandasında asgari ücret zammı, vergi muafiyeti ve yeni ekonomi modeli olacak.

Yeni ekonomi modeline dair geri dönüşler parti yönetimine iletilecek

İş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve işçilerle bir araya gelinecek. Yeni dönemin yol haritası doğrudan toplumun bütün kesimlerine aktarılacak.

Döviz kurundaki sert düşüş ve zamlarla ilgili sokağın nabzı tutulacak. Hazırlanan raporlar, parti kurmaylarına ilgili başkanlıklar üzerinden iletilecek.

Vatandaşın talepleri dinlenecek

Vatandaşın talepleri de birinci ağızdan dinlenecek.

Yeni yılda üzerinde çalışılacak kanun teklifleri için konunun muhatabı olan kesimlerin kapısı çalınacak. Düzenlemeler sırasında bu çalışmalardan yararlanılacak.