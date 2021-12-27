Asiye bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş'in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten geçtiğimiz cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen küçük Asiye Ateş'in tedavisine başlandı. Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye'ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde uyutulmaya devam edildiği ve durumunun yakından takip altına olduğu bildirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'da Asiye'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak ve aileyi ziyaret etmek için AÜ Hastanesi'ne geldi. Yaklaşık bir saat hastanede kalan ve Prof.Dr. Ömer Özkan'dan bilgiler alan Yazıcı, Asiye'nin ailesini de ziyaret etti.

"Bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkarılacak"

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Yazıcı, Asiye Ateş'in annesi, babası, halası ve dedesini ziyaret ettiklerine değinerek, ailenin morallerinin iyi olduğunu söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından Asiye'ye dün başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini hatırlatan Yazıcı, " Asiye henüz uyandırılmadı yoğun bakımda, bu akşam yada yarın yoğun bakımdan çıkacak. Ömer Özkan, başarılı bir operasyon olduğunu söyledi. Ciddi manada doku zedelenmeleri olduğu için önümüzdeki süreçte de yeni operasyonlar yapılması gerekecek. Ailenin durumu ve moralleri iyi. Aile ile cuma gecesinden bu yana iletişim halindeyiz. Misafir ediyoruz. İnşallah böyle feci bir olayı bir daha yaşamayız" diye konuştu.

"Güzel günleri görecek"

Tüm hayvanseverlerinde hayvanları olanlarında hassas ve dikkatli olması tavsiyesinde bulunan Yazıcı, " Asiye kurtulacak ,inşallah güzel günler onu bekliyor. Aile ve bizde buna inanıyoruz. Başarı bir operasyon geçirdi. Akdeniz Üniversitesi ve Ömer Özkan hocamızın uzmanı olduğu hasta yakınları tarafından da biliniyor. Hocamıza bizde güveniyoruz. İnşallah Asiye kızımız güzel günleri görecek" ifadelerine yer verdi.

Vali Yazıcı'ya, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, AÜ Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de eşlik etti.