İki pitbullun saldırdığı Asiye'nin uyandırılması planlanıyor

4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Sağlık sigortalarında yılın son indirimlerini kaçırmayın
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Memur ve emekliler yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Memur ve emekliler yapılacak zam oranı 3 Ocak'ta netleşiyor
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Dayakçı öğretmen hakkında müfettişler tahkikatı tamamladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
Yerli oto ne kadar yerli? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıkladı
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
İkinci el araba fiyatları bir ay sonra yüzde 50 düşecek
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
WhatsApp sohbet grubunda amirlerini eleştirdi disiplin cezası aldı!
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Kripto parada 450 bin TL'sini kaybetti, aile içinde dehşet yaşattı
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Pitbull saldırına uğrayan Asiye'nin yürek burkan sorusu
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü aday göstermekten vazgeçti
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Merkez Bankası'ndan dövizden TL mevduata geçiş için yeni teşvik
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Sahibinden manipülasyon! 'İstediğimi yazarım' zihniyetiyle fiyatlar uçtu
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Yerli ırk yetiştiricileri: Bizimki asil köpek, pitbull silah
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Kurtulmuş: İmamoğlu ya da İBB'ye açılmış bir soruşturma yok
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Bakan Nebati: Dövizini bozdurmak için insanlar yarışa girdi
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Omicron görülen illeri açıkladı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Rüşvet aldığı iddia edilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
BDDK'den 21 kişi ve sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Çavuşoğlu: Ermenistan ile ilk toplantı Moskova'da yapılacak
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Facebook ve WhatsApp'ın Rekabet Kurumuna açtığı davaya ret
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Dövizdeki düşüş maliyetlere yansımadı! Üreticiler indirim bekliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İki pitbullun saldırdığı Asiye'nin uyandırılması planlanıyor

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyandırılması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 13:11
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

- "Hayati bulguları stabil"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

- Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı
Diyarbakır'da suya yüzde 16,5 indirim yapıldı
Prof. Dr. Tanrıkul: Levreklerde ölümcül hastalık türü saptandı
Prof. Dr. Tanrıkul: Levreklerde ölümcül hastalık türü saptandı
Bakan Akar'a Boşnak öğrencilerden 'Plevne Marşı' sürprizi
Bakan Akar'a Boşnak öğrencilerden 'Plevne Marşı' sürprizi
Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde çocukların bisiklet keyfi
Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde çocukların bisiklet keyfi

Bu Habere Tepkiniz

Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama

Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama

MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet

Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor... Sendikamıza davet

Mücadelemiz güçlenerek devam ediyor
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Gelir vergisi muafiyeti engelli memurların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Engelli indirimi tutarları gelir vergisi matrahından indirilmektedir.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

Gelir vergisi düzenlemesi bekar memurlara daha fazla katkı yapacak?

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmasının tüm çalışanlara uygulamaya geçmesi ile önceki yıllarda uygulanan Asgari Geçim İndiriminden bekar olan personele daha fazla katkı yapacağı, uygulamada indirilecek gelir vergisi tutarı % 20'lik diliminde dikkate alınarak artırılır ise yüksek gelir vergisi kesilenler için ayrıca avantaj olacağı ve damga vergisinden istisna tutarı kadar maaşlarda artış olacağından (37,98 TL) yararlı olduğunu düşünmekteyiz
İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?

İntihar eden polisin varislerine borç çıkarılabilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu görüşlerden biri, görevden uzaklaştırıldığı dönemde intihar eden Emniyet Amirine ödenen aylığından 1/3 oranına tekabül eden tutarın varislerine borç çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkindir.
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak.
TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı

TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı

Canlı yayın esnasında yerli otomobil TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından uyarıldı.
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
2021'in teknoloji skandalları

2021'in teknoloji skandalları

Yeni yıla günler kala teknoloji dünyasının skandal haberlerini derledik. Skandallar listesinin başında yine Facebook var. 2021, siber saldırılar ve veri ihlallerinin gölgesinde geçti. İşte 2021?in teknolojide yaşadığı en büyük skandallardan 5?i şu şekilde...