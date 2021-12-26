Bu tesis kendi enerjisini üretiyor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün çatısı güneş panelleri ile kaplandı.

1 milyon liralık yatırımla tesisin tüm kortları güneş enerjisi ile aydınlatılmaya başlandı.

28 bin metrekare alan üzerine kurulu olan kulüp içinde 16 kort var. Şampiyon sporcuların, milli sporcuların yetiştiği tesis, çatısına kurduğu güneş panelleri ile kendi elektriğini üretiyor.

Tenis kulübü, Türkiye'de kendi enerjisini üreten ilk ve tek spor tesisi olma özelliğini taşıyor.

Kulüp, aylık 50 bin liralık elektrik üretiyor

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü Başkanı Ali Refah Keskin, tesisle ilgili şu bilgileri verdi:

"666 panelden oluşan aylık 250 kilovat kapasiteli elektrik üretimi yatırımına girdik. Güneş panellerinden elektrik üretiyoruz. 70-75 bin TL gelen elektrik faturamızın 50-55 bin TL'lik kısmını bu kaynaktan sağlıyoruz."

Proje sayesinde yıllık 200 bin ton karbon salınımı da engellendi. Tesisteki güneş panelleri 3 yılda kurulum maliyetini karşılayacak.

Kent, iklimi nedeniyle yıl boyu sporculara maç ve antrenman imkanı sağlıyor.

"Geleceğin şampiyonları yetişiyor"

İki yıldır başantrenör olarak görev yapan Mauro Petzi, tesiste Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi olduğunu ve geleceğin şampiyonlarının yetiştiğini söyledi.

250 sporcunun kullandığı kulüpte, son olarak 20 ülkenin katıldığı uluslararası bir turnuva düzenlendi.