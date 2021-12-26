Mucize Olmadı! Dört sertifika şartı yazınca 55 KPSS puanlı aday memur oldu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunda dört sertifika şartı yazılınca 55 KPSS puanlı bir aday büro personeli olmaya hak kazandı!
2 Aralık 2021 tarihli haberimizde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından
ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında kişiye özel sertifika şartları
olduğu için ilgili alımlara mucize olmazsa bir kişinin başvurabileceğini gündeme
taşımıştık.
24 Aralık 2021 tarihinde üniversite tarafından ilan edilen sonuçlara
baktığımızda, tam da dediğimiz gibi dört sertifika şartlı kadroya 61
kişinin müracaat ettiğini, ancak ne hikmetse 55 puanlı bir adayın yalnızca başvuru
şartlarını taşıyarak KAZANAN aday olduğunu görüyoruz.
Tabi söz konusu ilanda, Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, Enfeksiyondan Korunma Teknikleri Eğitimi Belgesi, Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Belgesi ve Temel İletişim Eğitimi Belgesi gibi dört tane ilave şart olunca 55 gibi merkezi KPSS alımda bırakın tercih yapmayı hayalini bile kuramayacak kişi memur yapılmıştır.
Ne diyelim, umarım hayırlı olur!Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız