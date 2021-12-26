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Kritik tesisler ASELSAN'a emanet

ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Aralık 2021 14:04
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Kritik tesisler ASELSAN'a emanet

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiren şirketin, güvenlik sistemleri ürün ailesine ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları eklendi.

Şirketin, X-ray cihazları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kullanıma sunuldu.

Yerli ve milli olarak üretilen cihazı yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünün özellikleri hakkında bilgi aldı.

Güvenlik Amaçlı kullanılan X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları; havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip bulunuyor. Yeni geliştirilmiş cihazlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Gaziantep Havalimanında kullanılmak üzere teslim edildi.

"Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olmaya devam edecek"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, geliştirilen sistem için, "Bir milli başarı öyküsü daha" değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, "ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olmaya devam edecek" dedi.

ASELSAN ve HTR'nin yerli olarak milli imkanlar ile 11 ay gibi kısa bir sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarının ilk teslimatı Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasına yapıldı.

ASELSAN ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020 tarihinde DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi imzalanmıştı. Açılışı 25 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasına ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarından 18 adet teslim edildi.

ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor.

Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş - çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi kabiliyetleri bulunuyor.

Proje kapsamında Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı 2022 senesi içinde teslim edilecek.

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