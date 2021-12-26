Haber alınamayan kişi trafik kazasında hayatını kaybetmiş
Giresun'da, kendisinden haber alınamayan kişinin, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 14:19
Merkeze bağlı Kemaliye köyündeki evinden 28 NC 066 plakalı hafif ticari aracıyla ayrılan 64 yaşındaki İbrahim Akyüz (64) geri dönmedi.
Akyüz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.
AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, köylülerin de yardımıyla başlattıkları arama çalışması sonucu Akyüz'ün aracını, Kemaliye köyü Darıbaşı mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilmiş halde buldu.
Akyüz'ün öldüğünü belirleyen ekipler, cesedi Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız