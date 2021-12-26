Erdoğan, parti üyesinin fedakarlığını anlatırken gözleri doldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. "AK Parti'nin inşasında, yaşatılmasında emeği geçen kardeşlerimizin öyle hikayeleri var ki bunlar bile omuzlarımızdaki yükün ağırlığını göstermeye yeter" diyen Erdoğan'ın partinin bir üyesinin fedakarlıklarını anlatırken gözleri doldu. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde bir şehrimizde kadın kolları ilçe başkanı olan hanımefendi kardeşimiz teşkilat toplantısından ayrılıyor. Bir saat içinde geri dönüp işine devam ediyor. İlçe başkanımız, hanımefendinin 4 aylık evladı olduğunu, arada çocuğunu emzirmek için 24 km uzaktaki evine gidip hemen geri geldiğini anlatıyor. İstanbul'da da benzer pek çok hikaye var" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki 39 belediye başkanına da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz" diye konuştu.

şte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta... İstanbul bizim medeniyetimizde de, tarihimizde de, kendi davamızda da ayrı bir yere, hikayeye sahiptir. İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek her rengiyle, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir.

Bu şehre hizmet etmek demek; 84 milyonun tamamının gönlüne girmek demektir. Bizim gecemizi gündümüze kaarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır.

AYASOFYA'NIN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Dün Gaziantep'te hem kapalı salon toplantısında hem miting alanında on binlerin olduğu o meydanda bu coşkuyu gördük. Fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük. Elbette her dava bizim davamızın da sembolleri vardır. Ezanımızla, bayrağımızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın gerisinde davaya olan inancımız bulunuyor. İstanbul'un 1453 yılındaki fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması bizim için çok kıymetlidir. Çamlıca Camii bizim için çok ama çok değerlidir. Anadolu Yakası'ndaki en büyük semboldür. Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent'te dikiliyor. Bunlar bize nasip oluyor. Demek ki iş bilenin, kılıç kuşananın.

Verdiğimiz mücadele Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele; Gezi olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlere karşı, CHP'nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesidir. Şu anda bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Size olan sevdam sebebiyle unutmayın davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Şayet bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi sevdamızdır, davamızdır.

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BU DAVADA İHANETE YER OLMAZ

Her dönemde bu kutlu davanın vefakar, cefakar, azimli erleri olmuştur. AK Parti'yi kurduğumuzda teşkilatlarımızı bu dava erlerinin gayretiyle oluşturduk. AK Parti'nin inşasında, yaşatılmasında emeği geçen kardeşlerimizin öyle hikayeleri var ki bunlar bile omuzlarımızdaki yükün ağırlığını göstermeye yeter. Geçtiğimiz günlerde bir şehrimizde kadın kolları ilçe başkanı olan hanımefendi kardeşimiz teşkilat toplantısından ayrılıyor. Bir saat içinde geri dönüp işine devam ediyor. İlçe başkanımız, hanımefendinin 4 aylık evladı olduğunu, arada çocuğunu emzirmek için 24 km uzaktaki evine gidip hemen geri geldiğini anlatıyor. İstanbul'da da benzer pek çok hikaye var. Nafakasını çıkarmak için gece fabrikada temizlik işi yapıp tüm gün teşkialtın işini yapanlar gibi nice örnekler var.

Bu dava işte böyle bir davadır. Bu nedenle bu davada bencilliğe, kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Hesabi değil, hasbi insanların omuzlarında yükselene bu davayı ileriye taşıyarak 2023'e de 2053'e de zaferle ulaştırmak bizlerin sorumluluğudur.

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Teşkilat genel merkeziyle, illeriyle, ilçeleriyle partinin gövdesidir. İstanbul en büyük teşkilatımıza da sahiptir. İstanbul'daki 31 bin 124 sandık için 166 bin arkadaşımız görevlendirildi. 39 ilçede yapılan toplantılar 17 bin 834 kardeşimizin iştirakiyle gerçekleştirildi. İstanbul'daki 962 mahalle başkanımızdan 899'u il yönetimi tarafından bizzat evlerinde ziyaret edildi. Seçim takvimi başlayana kadar partimizin kuruluşundan bu yana görev almış tüm sandık kurulu üyelerimizle de inşallah bir araya gelinecek.

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39 BELEDİYEMİZE SESLENİYORUM: HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİN

Engelli, yaşlı, yetim, öksüz, şehit yakını, gazi ve dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmaya ayrı bir önem veriyoruz. İstanbul gibi iş insanlarımız, STK'lar başta olmak üzere kentin ana dinamiklerini oluşturan kesimi de unutmayız. Kadınlara şiddet, hayvanların korunması gibi konularda da ayrıca özel çalışmalar yürütüyoruz. 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ağaçlardaki meyveler, o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı.

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Gaziantep'te yavru Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu, oynarken o Asiyemiz paramparça edilir hale geldi. Aradık Ömer Bey'i, Allah razı olsun ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik, tedavisi orada yapılıyor. Siyaset hayatın her alanını kucaklaşmayı gerektiren bir uğraştır. İhmal ettiğimiz her kesimin vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız. Başkaları şöyle davranıyor olabilir, bizi ilgilendirmez.

BAY KEMAL SEN NE YAPTIN?

İlk günden beri AK Parti'yi iktdarda tutacak olan millettir diyoruz. Bu millete sadece teşekkür değil 15 Temmuz'da olduğu gibi can borcumuz da var. Bunlarda yalan, afedersiniz hal binasını hastane takdim edecek kadar bunlar yalancı. İncelendi ki böyle bir hastane yok. Arnavutköy'de tarihi kışlayı hastaneye çevirdik mi? Çevirdik. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var mı? İstedik ki Hakkari'deki yavrumuz Hakkari'den İstanbul'a gelmesin. Onun ayağına üniversiteyi getirelim. İşte bu erdemliler hareketinin en önemli başarısıdır. İstanbul - İzmir arasını 3.5 saate indirdik mi? İzmir Milletvekili Bay Kemal sen ne yaptın? İzmir'de felaket yaşandı. O felaketin yaşandığı yerde 750 konut inşa edip vatandaşlarımıza dağıttık. Biz buyuz. Milletimiz kendi hayatında bu kazanımları görüyor. Antalya'da Muğla'da felaket yaşadık. Belediyeler sende. Bay Kemal sen ne yaptın? Yapmaz. Öyle bir derdi yok.

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FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü altyapının üzerinde inşa ettiğimizi vurgulamalıyız. Son yıllarda artan siyasi kaos çıkarma denemelerinin, FETÖ ihanet çetesi ile ülkemizi ele geçirme oyunlarının Türkiye'yi bu hedeflerinden uzaklaştırma gayesi taşıdığını tekrar tekrar anlatmalıyız. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin hızla inşasından rahatsız olanların ülkemizi iç siyasette istikrarsızlığa sürüklemek için yaptıkları fütursuz adımları ortaya koymalıyız.

CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da belediyeleri kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandıracakları sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa'daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Bay Kemal, Millet İttifakı olarak siz daha cumhurbaşkanı adayını bile belirlemediniz. Adana'da niye yapmadınız diyenlere yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylemiş. Her bir megavat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Türkiye'nin 3'te 2'sinin 99 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği kurulu enerji gücü ne kadar? 150 bin megavat. Bu zat Şanlıurfa'nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimizi 1.5 kat fazla enerji üretiminden bahsediyor. Ne kadarlık yatırım gerekiyor. Tam 125 milyon dolar gerekiyor. Adana topraklarının yarısı tarıma uygun olmayan taşlıka raziymiş. Aynı uygulamayı orada yapmasında hiç bir mahsur yokmuş. Yalanı rakamlarla söyleyince hesap kitap devreye giriyor. Gerçekler gelip yüzüne tokat gibi çarpıyor.

İBB'DE 15 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIP ARALARINDA TERÖRLE İLTİSAKLI KİŞİLERİN DE OLDUĞU 45 BİN KİŞİYİ İŞE ALDILAR

Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işinden çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu namus sözü de diğer vaatleri gibi yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terörle iltisaklı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İBB önünde hanımlarıyla beraber ağlayan insanların gözyaşlarını sen bana anlatma. Senin yalanların orada tutuluyor Bay Kemal... Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını üç beş kat daha fazla fiyatla belediyeye doldurdular. Belediyenin borcunu hiç bir iş yapmadan 23.5 milyar liradan 61 milyar liraya çıkardılar. Bunun adı İstanbul'a, İstanbulluya, Türkiye'ye ihanettir. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. İstanbul 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacaktır. Karşımızdakiler her seçimde olduğundan daha büyük bir kinle 2023'e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.