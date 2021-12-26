HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 15:46
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.
Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız