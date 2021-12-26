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Mehmetçik'ten 'Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı

Mehmetçik, "Yeşil vatan"ın korunması için yılda 250 bin fidanı toprakla buluşturuyor. TSK envanterindeki hava araçlarından uygun olanlarının, gerektiğinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere rezerv güç olması planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 15:49
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Mehmetçik'ten 'Yeşil Vatan'ın korunmasına büyük katkı

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre, Mehmetçik vatan savunmasının yanı sıra doğanın korunmasında da önemli görevler üstleniyor.

Milletinin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi sürdüren, Türkiye'nin denizlerde ve semalardaki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, çevrenin ve doğanın korunması için de çalışıyor.

Bu kapsamda öncelikle çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında personele eğitimler veriliyor. Ayrıca Mehmetçik yılda ortalama 250 bin fidan dikiyor. Bakanlık kaynaklarınca, bu fidanların "ordu malı" gibi kayıt altına alındığı, takiplerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede "rezerv güç" olacak

Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatılmasına yönelik adımların planlandığı belirtildi.

Çalışma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından uygun vasıfta olanların, ilave sistemlerle donatılarak, gerektiğinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılması planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarından bazılarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılması, pilotlara orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave eğitimler verilmesi öngörülüyor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere "rezerv güç" oluşturulabileceği değerlendiriliyor.

Çay posaları dahil atıklar organik gübre yapılıyor

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi de başarıyla uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen proje, Milli Savunma Bakanlığının Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek, tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek, "Atık Geçici Depolama Alanları" oluşturuldu. Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor.

Konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla personele de eğitim verildi. Proje kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 11'inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına, atıkları dönüştürmek için "kompost cihazlar" yerleştirildi.

Çay posaları dahil, mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderiliyor. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor.

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