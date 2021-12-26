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İmam ile cami dernek başkanın anlaşmazlığı yargıya taşındı

BURSA'nın Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Camii'ne atanan imam Latif D., Şirinevler Cami Derneği Başkanı Tuncay Y.'nin usulsüzlük yaptığını iddia ederek durumu müftülüğe bildirdi. Bu süreçte taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. 5 kez soruşturma geçirip, 3 kez görev yeri değiştirilen imam Latif D. "Bana karşı tuzak ve kumpas kuruldu. Hakkıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil ettiğim için başıma bunlar geldi" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Aralık 2021 16:41
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Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Camii'ne mayıs ayında imam Latif D. atandı. Göreve başlayan Latif D., iddiaya göre, zamanla Şirinevler Cami Derneği Başkanı Tuncay Y.'nin bağış adı altında toplandığı paraları İl Müftülüğü hesabına eksik yatırdığını gördü. Bir süre sonra Tuncay Y. cemaate kötü davrandığı iddiasıyla Latif D.'yi; Latif D. de usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Tuncay Y.'yi Yıldırım İlçe Müftülüğü'ne şikayet etti. 5 kere soruşturma geçiren Latif D.'ye kınama ve kıdem durdurma cezası verildi ayrıca 3 kez görev yeri değiştirildi. Daha sonra Latif D. savcılığa giderek Tuncay Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'YASAL OLMAYAN DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞTIM'

Muş'tan 7 ay önce Bursa'ya atandığını söyleyen Latif D. "Gelir gelmez dernek başkanı ve yönetiminin cami cemaatine ve imama karşı yasal olmayan davranışlarıyla karşılaştım, uyardım. Buranın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir cami olduğunu, anayasal bir kurum olduğunu, kural dışı hareketlerin sonucunda cezai müeyyide ile karşılaşılacağını söyledim. Buna rağmen dernek yönetimi, yasal olmayan tavırlarını sürdürdü. Beni 2'si sözlü, 2'si yazılı olmak üzere 4 defa Yıldırım İlçe Müftülüğü'ne şikayet ettiler. Şikayetler sonucunda İlçe Müftüsü benden şahit ve savunma istedi. Şahit ile bilgi ve belge göstermeme rağmen dernek başkanının ifadesi baz alınarak, hem müftülük hem de dernek tarafından kıskaca alındım. Bana karşı tuzak ve kumpas kuruldu. Hakkıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil ettiğim için başıma bunlar geldi. İdari ceza ile cezalandırıldım. 3 ay içerisinde 5 soruşturma geçirdim, 3 yer değişikliği yapıldı. Bugün itibarıyla İl Müftülüğü tarafından Gemlik ilçesindeki Gazipaşa Camisi'ne naklen atanmış bulunmaktayım" dedi.

'BU KURUMA LEKE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL'

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Latif D. "Türkiye, kurum ve kuruluşlarıyla kadim devlet geleneğine sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı da anayasal bir kurumdur. Kimsenin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın saygınlığına gölge düşürmeye hakkı yoktur. Çünkü bu kurum, çok hassas bir kurumdur. Bu kuruma leke getirmek doğru değildir. Kim olursa olsun, halkın teveccüh göstermiş olduğu dini kurumu korumamız gerekir. Ne yazık ki ilçe müftülüğü bizi korumamıştır. Suç işleyen cami derneğini korumuştur" diye konuştu.

'MÜFETTİŞ GELSE BENDEN HESAP SORACAK'

25 maddede yasa ve tüzüğün çiğnendiğini aktaran Latif D., şunları söyledi:

"Ben bir imamım, din görevlisiyim, din adamıyım. Cemaatin karşısında onurumu koruyamazsam, cemaatimi koruyamazsam nasıl din adamlığı yaparım? Bu camide tespit ettiğim kadarıyla 25 maddede yasa ve tüzük çiğnenmiştir. Paradan kameraya kadar. İtiraz etmeme rağmen 'sen kimsin, Diyanet kim' dediler. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, dolayısıyla da devleti temsil ediyorum. Devlet memuruyum. Yarın müfettiş gelse, bu caminin halini benden soracak. Bir dernek yöneticisi 'bu camiyi Diyanet mi yaptı da soralım' diyor. Bütün bunları rapor halinde İlçe Müftülüğü'ne bildirmeme rağmen, bunların takibi yapılmadı ve cezalandırıldım."

BURSA İL MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN İDDİALARA CEVAP

Bursa İl Müftüsü İzani Turan ise iddialara cevap vererek "Konu, Yıldırım İlçe Müftülüğümüzce takip edildi. İmam Latif D. hakkında cemaate hakaret ve disiplinsiz davranılması gibi iddialar vardı, murakıp (denetçi) görevlendirildi. Bu kişi, gördüklerini, dinlediklerini ve kanaatini içeren rapor hazırlandı. Bu kapsamda imam arkadaşın görev yeri değiştirildi. Yasal hakkını kullanabilir. Mahkemenin vereceği karara saygı duyarız. Gereğini yaparız. Görev yeri, keyfi bir uygulama ile değiştirilmedi" ifadelerini kullandı.

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