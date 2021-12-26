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'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022'de engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, teknolojiden çalışma hayatına uzanan birçok alandaki hizmetlere kolay erişimine yönelik çalışmalara hız verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 17:51
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'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin "Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmesinin ardından, Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine rağmen önemli çalışmalara imza atıldı.

Bakanlık 2022 yılında da toplumsal farkındalığın artırılmasına ve alandaki çalışmaların teşvik edilmesine yönelik çalışmalarına devam edecek.

Bu kapsamda "2022 Yılı Erişilebilirlik Ödülleri" verilecek.

Farklı mevzuatlar altında yer alan hükümler ile standartların buluşturulduğu "Erişilebilirlik Mevzuatı" hazırlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik erişilebilirlik eğitimlerine ve belediyelere yönelik "yaya geçitleri, duraklar" konulu atölye çalışmalarına devam edilecek.

Bu çalışmalar sonrasında belediyelerin yararlanması için "Kaldırımlar İçin Erişilebilirlik Kılavuzu" hazırlanacak.

Bakanlığın erişilebilirlik amacıyla yaptığı çalışmalar

Bakanlık bugüne kadar engellilerin kolay erişimine yönelik, ulusal standartları baz alan, güncel ihtiyaçlara çözüm sunan, ayrıca mevzuattaki son düzenlemeleri de içeren yazılı ve görsel içeriğe sahip rehber niteliğindeki "Erişilebilirlik Kılavuzu" çalışmalarını tamamladı.

Dijital olarak da yayımlanan kılavuz, kamu kurumları, belediyeler, akademisyenler, öğrenciler ve tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunuldu.

Erişilebilirlik Kılavuzu baz alınarak kurgulanan, adım adım yapılması gerekenleri görsel olarak açıklayan ve erişilebilir mekanların simülasyonu niteliğinde bir "Erişilebilirlik Animasyonu" hazırlandı.

Bakanlık, erişilebilirlikle ilgili çalışmaların artması ve uygulamaların standartlara uygun yürütülmesi için Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü'nü (ERDEM) hayata geçirdi.

ERDEM aracılığıyla herkes modülde yer alan soruları cevaplayarak bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri rapor olarak temin edebiliyor.

"2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" hazırlandı

Bakanlık, Türkiye'nin 2030'a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi"ni hazırladı. 31 hedef ve 107 eylem planından oluşan belgede, engellilerin ekonomik statüsünün güçlendirilmesinden eğitim müfredatına, erişilebilir bankacılık hizmetlerinden eşit fırsatlarla sportif etkinliklere katılımlarının sağlanmasına kadar pek çok hedef yer alıyor.

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Mevzuatta bina, açık alan ve şehir içi toplu taşıma araçlarının erişilebilir olması zorunluluğunu getiren Bakanlık, bu zorunluluğun uygulanmasını, her ilde valilikler bünyesinde kurduğu Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları ile takip ediyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de denetleyen Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonlarınca bugüne kadar yaklaşık 45 bin denetim yapılarak 1923 Erişilebilirlik Belgesi verildi.

Erişilebilirlik logosu belirlendi

Bakanlık, erişilebilirlik uygulamaların yaygınlaşması için yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosu'nu belirledi.

Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosu'nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek.

Erişilebilirliğin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında eğitimler düzenlendi. Yaklaşık 16 bin yönetici ve teknik personele eğitimler verildi. Bu yıl eğitimlere atölye çalışmaları da eklendi. Bu atölyelerde projeler üzerinden belediyelere kaldırımların nasıl erişilebilir olarak yapılabileceği anlatıldı.

Bugüne kadar 27 atölyeye belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan 904 mimar, mühendis ve tekniker ile yönetici katılım sağladı. Mevcut kaldırımların dönüşümü için de bir üniversite ile kılavuz çalışması yapılması planlanıyor. Web sayfalarının erişilebilirliği konusunda yapılan 9 eğitime ise 850'den fazla kurumdan 3 bin 261 kişi katıldı.

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