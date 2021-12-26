Ahmet Özhan: Cumhurbaşkanımız dolara da 'one minute' dedi

Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a verdiği röportajda Türkiye siyaseti ve ekonomisine dair görüşlerini dile getirdi:

"Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var. Amerikan Başkanı 'Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız' diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok. 'Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin' diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz.

Kimsenin hükümranlığına girmeyiz. Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika. Ona da karşı koymaya çalışıyoruz. Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız. Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar. Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim."

"ONE MUNİTE" OLAYI

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta 29 Ocak 2009 günü düzenlenen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'in de katıldığı "Gazze: Ortadoğu'da Barış" panelinde, konuşmasının kısıtlanmasına tepki göstermişti.

İsrail Cumhurbaşkanına daha fazla söz hakkı verilmesine ve kendi konuşmasına müdahale edilmesine tepki gösteren Erdoğan, ''Benim İçin Davos bitmiştir'' diyerek paneli terk etmişti. Erdoğan'ın, İsrail'in yaptığı yanlışları Şimon Peres'e yüksek bir ses tonu ile ifade ettiği tartışma sırasında ''One minute'' diyerek yüksek sesle söz istemesi ise tartışmanın en unutulmaz anlarından biri olmuştu.