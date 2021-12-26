Kaymakama gelen hediyeler, engelliler yararına satıldı
Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'a gelen hediyeler, geliri Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışlanmak üzere müzayedede satıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 20:45
Bodrum Antikacılar Derneğince ilçedeki bir eğlence işletmesinde müzayede düzenlendi. Gramofon, radyo, televizyon, film afişi, çanta ve çeşitli süs eşyalarının da aralarında bulunduğu müzayedede, eylülde göreve başlayan Kaymakam Bayar'a hediye edilen 8 tespih ve bir kol saati de satışa sunuldu.
Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzayedede antika birçok ürünün yer aldığını belirterek, "Kaymakam Bey kendisine gelen hediyeleri satmamız için bize verdi, satıştan elde edilen gelirin tamamını Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlamamızı rica etti. Biz de seve seve kabul ettik." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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