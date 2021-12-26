Erdoğan'a NFT tabanlı 'İstanbul'un Dijital Anahtarı' hediyesi

İstanbul'un dijital anahtarı olarak tasarlandı üzerinde tam 10 sembol yer aldı dijital dünyada üretilen koleksiyon çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen ilk NFT oldu.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a NFT olarak tescillenen İstanbul'un dijital anahtarı hediyesi verildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada hediye edilen NFT için, seçimlerde kazanılacak olan zaferin anahtarıdır" denildi. Anahtarda aşağı ve yukarı bakan çıkıntılar Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ediyor. Gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi için özel olarak döktürdüğü şahi topu bulunuyor.

Aynı zamanda anahtarın gövdesinde İstanbul silueti var. Yine 16 büyük Türk Devleti'ni temsil eden 16 dişli çark ve Osmanlı Devlet arması da anahtar da bulunan diğer semboller arasında yer alıyor.

İl Başkanı Kabaktepe'nin Cumhurbaşkanı'na bir diğer hediyesi ise Fatih Sultan Mehmet'in bastırdığı ve Osmanlı Devleti'nin ilk altın parasının bir kopyasının yer aldığı tablo oldu.