'Film sahnesi değil, komandoların ta kendisi'
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da yürüttükleri operasyonun hava görüntülerini paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Aralık 2021 21:37
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyondan görüntüler" ifadelerine yer verdi.
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Film sahnesi değil🎬T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 26, 2021
Hayatın ta kendisi🇹🇷
Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından gerçekleştirilen operasyondan görüntüler🏔
📍Diyarbakır#Jandarma#JandarmaHavacılık#JandarmaKomando#JÖH#GüvenlikKorucusu pic.twitter.com/aXjUeAlhoa