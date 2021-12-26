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Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü maçının 70. dakikasında sakatlanan oyuncuya müdahale etmek için sahaya girmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekipleri, maçın hakemi Emre Kargın tarafından sarı kart gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Aralık 2021 22:44
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Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü derbisinde eşine az rastlanır bir durum yaşandı. Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar'a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi. Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından elini cebine götüren Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.

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