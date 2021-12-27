Hava sıcaklığı ülke genelinde artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.