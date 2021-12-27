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Sembol proje 'sembol' dolu: 1915'i hatırlatacak

Asya ile Avrupa'yı Çanakkale'den bağlayacak mega projelerden 1915 Çanakkale Köprüsü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine sembollerle dolu. Köprünün 2023 metre olan uzunluğu Cumhuriyet'in yüzüncü yılını, viyadük ayakları Zafer Anıtı'nı, köprü üzerine konulacak top mermileri Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü mermiyi temsil ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Aralık 2021 07:10
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Sembol proje 'sembol' dolu: 1915'i hatırlatacak

Türkiye'nin dünya çapında mega projelerinden olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, gövdesine serpiştirilmiş sembollerle de adından söz ettirecek. Geçtiğimiz kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son tablasının cıvatasını sıktığı ve 2022'nin başında açılması planlanan Çanakkale Köprüsü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine hem Çanakkale Savaşı'na hem de Cumhuriyet ve Türk tarihine ilişkin şifrelerle donatıldı.

İşte o semboller:

TÜRK-İSLAM MOTİFLERİ

Köprü, Osmanlı mimarisinden de esintiler taşıyor. Köprünün bağ kirişlerine Türk-İslam mimarisinin birçok tarihi eserde göze çarpan 'düşey çizgiler' ilham veriyor. Mimar Sinan'ın Osmanlı mimarisine kazandırdığı düşey çizgileri birçok eserde görmek mümkün. Selimiye Camii, Büyükçekmece Köprüsü Süleymaniye Camii'nden ilham alınan düşey çizgiler, köprüye tarihi bir hava katıyor.

UZUNLUK YÜZÜNCÜ YILI SİMGELİYOR

Köprünün uzunluk ve yüksekliğine ilişkin rakamlarda kritik tarihler işlenmiş. Asma kulenin iki çelik kulesi arasındaki 2023 metrelik orta açıklık cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret ediyor.

BAYRAK RENGİ

Köprünün 4 kulesinde Türk bayrağının renklerini temsil eden kırmızı beyaz renkler kullanılarak şehitlerin anısı ve milli değerler en iyi şekilde yansıtılarak her yerden görünmesi amaçlanıyor.

VİYADÜKTE ZAFER ANITI

Köprüdeki başka bir önemli detaysa viyadüklerin Çanakkale Şehitler Abidesi'ni yansıtması. Viyadük ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.

ZAFERİN İMZASI

Yüksekliği 318 metre olarak tasarlanan çelik kuleler, Türk ve dünya tarihi açısından dönüm noktası olan 18 Mart 1918 (03.18) Çanakkale Zaferini temsil ediyor.

TOP MERMİSİ DETAYI

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisine ithafen çelik kulelerin tepesinde, top mermisi yer alacak. Kuleler, 16 metrelik mimari top mermisi figürleriyle birlikte deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe ulaşacak.

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