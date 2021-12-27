Vatandaşa gizli destek: Gazda 100 milyar liralık faturayı hazine ödedi

Uluslararası alanda hızla artan enerji fiyatlarına rağmen, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına zam yapmayan devlet, faturanın yüzde 80'ini karşılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Vatandaş 400 liralık gaz kullandıysa, bunun 100 lirasını ödüyor. Geri kalan 300 lirayı devlet karşılıyor. Yani konutlarda kullanılan doğalgazın yüzde 80'ini devlet üstlendi. Üstlenilen oran, yüzde 80'e çıkacak. Elektrikte de bu oran yüzde 50 seviyesinde. Faturanın yarısı hazine bütçesinden sübvanse ediliyor. Sadece doğalgaz ve elektrikte 100 milyar lirayı vatandaşın yerine devlet ödemiştir" dedi.

Gazetelerin ekonomi yöneticileriyle yaptığı toplantıda enerji piyasalarını değerlendiren Bakan Dönmez "Doğalgazda 1.000 metreküp fiyat 1.500 dolarları buldu. 10 kat artış yaşandı. Buna rağmen bu maliyetler vatandaşa yansıtılmadı. Yüzde 32'si doğalgaz ile üretilen elektriğin de maliyeti yansıtılmadı. Bu sübvansiyon BOTAŞ'ın bilançosunu negatif etkiledi. Fark maliyeden aktarıldı. Elektrikte dar gelirli vatandaşın tüketimini de ödedik. Sosyal yardım anlamında 150 kilovatsaate kadar destek veriyoruz. Bu yardımdan 2 milyon 400 bin hane faydalanıyor. Hane başı 68 ile 137 lira arasında destekten söz ediyoruz. Bu devam edecek" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin mayısta geleceğini söyleyen Bakan Dönmez "İşlemlerin ardından temmuzda operasyona başlarız. Bu, son nesil bir gemi. Fiyatı da çok hesaplı" dedi.

TRT PAYINDAN 3 MİLYAR TL

TRT payı ve Enerji Fonu'nun yılbaşından itibaren faturalardan kalkacağını, bunun toplam etkisinin 3 milyar lira olacağını söyleyen Bakan Dönmez "Hollanda'da 1 litre benzin 1,96 avro. İspanya'da 1,48, Almanya'da 1,66... Türkiye'de 0,89. Yani 11,74 lira. Bütün ülkeler petrolü aynı fiyattan alıyor. Elektrik fiyatlarında da konut bazında Birleşik Krallık, Avrupa'da en pahalı elektriği kullanan ülke. Bu ülkede 1 kilovatsaat 0,4 avro, Almanya'da 0,37, Fransa'da ise 0,22 avro. Türkiye, Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan ikinci ülke; 0,06 avro!.. Bizden daha ucuzu ise Ukrayna... Doğalgaz fiyatlarında ise en pahalı İsveç. Bu ülkede metreküp fiyatı 2,47 avro. Almanya'da 1,31, İtalya'da 1,32, Yunanistan'da 1,08 avro... Türkiye, Avrupa'da en ucuz doğalgazı kullanan ülke. Ülkemizde 1 metreküp doğalgaz 0,17 avro. Amsterdam'da yıl başından bu tarafa toptan elektrik fiyatı yüzde 68 artmış, Londra'da yüzde 22, Berlin yüzde 12... Gaz fiyatlarında ise daha fazla. Berlin yüzde 28 artmış, Brüksel'de yüzde 29 artmış" bilgisini verdi.

PETROL OLAN KUYUYU BİLE KAPATMIŞLAR

Bakan Dönmez, "Geçmişte mayınla kaplı yerleri temizliyoruz ve çalışıyoruz. Hakkari ve Şırnak'ta terör gerekçesiyle giremediğimiz alanlar vardı. Güvenlik konusu çözüldüğü için araştırma yapabiliyoruz. Hatta üretime başladığımız noktalar var. Vatandaşlar bize yazıyordu, 'Burada gaz, petrol vardı. Üstünü kapattılar' diye... Varınca-1 kuyusu öyle, 1980'li yıllarda açılmış ve 'petrol yok' diye kapanmış. Ama petrol bulduğumuz bir yer" dedi.

Tuz Gölü ve Silivri'deki depolarda 4,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunduğunu söyleyen Bakan Dönmez, 2023'te 10 milyar metreküp depolamaya ulaşmak istediklerini söyledi.

SOMA'DAN ZEYTİNYAĞI ÇIKARDIK

Kapanan maden sahalarına zeytin ağacı dikilmesiyle ilgili bilgi veren Bakan Dönmez "Sadece Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğümüzde 7 bin 600 adet zeytin ağacı dikimi gerçekleştirdik. Kendi imkanlarımız doğrultusunda bakımları yapılan 12-13 yıllık zeytin ağaçlarımız var. Bu ağaçlardan zeytinyağı elde edip, kurumumuz bünyesinde çalışan tüm personelin tabldot yemeklerinde, sosyal ve dinlenme tesislerimizde kullanıyoruz" şeklinde konuştu.