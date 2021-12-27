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AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir

İl seçim işleri başkanlarına üç günlük eğitim veren AK Parti, sandıkta olabilecek hile ve hukuksuzluğa anında müdahale edebilmek için AK Seçim uygulamasına eski YSK kararlarını yükleyecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 27 Aralık 2021 07:14
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AK Parti 2023'e hazırlanıyor: Sandıkta hileye dijital tedbir

AK Parti, 2023 seçim hazırlıkları kapsamında önemli çalışmalar başlattı. Seçim İşleri Başkanlığı koordinesinde, Ankara'da İl Seçim İşleri Başkanları İstişare toplantıları gerçekleştirildi. 23 Aralık'ta başlayan ve dün tamamlanan toplantıda, İl Seçim İşleri Başkanlarına 'sandık kurulları ve görevleri', 'seçim işleri başkanlığının görev ve yetkileri', 'seçim kurulları', 'seçim koordinasyon merkezlerinin kuruluş ve çalışma esasları' başlıkları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler verildi.

SANDIK GÖREVLİSİ SAYISI ARTIRILACAK

Toplantılarda, 2018 seçimlerinde görev alan sandık görevlilerinin oranı da masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları, 2018 yılında yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verilen listelerde sandıkta görev yapanların oranının yüzde 98,02 olduğunu, parti olarak bu rakamı yüzde 99'un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

YSK'NIN ESKİ KARARLARI UYGULAMAYA YÜKLENECEK

Bunların yanı sıra, AK Parti, AK Seçim uygulamasına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Bu konuda özellikle 'geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden, dijitale oturtarak' hareket etmek isteyen AK Parti, sandıkta olabilecek hile ve hukuksuzluğa karşı anında müdahale edebilecek bir sistem getirecek.

AK Parti'nin tüm bu şikayet ve itirazları bir 'AK Seçim' uygulamasına eklenen yazılım ile yapacak. Bu sisteme YSK'nın bütün kararları yüklenecek. Herhangi bir itiraz ya da şikayetin olması durumunda sandık görevlileri, konuyla ilgili tüm YSK kararlarını en yenisinden başlayarak en eskisine kadar görebilecek. Bu kararlar doğrultusunda gerekli yerlere itirazlar yapılabilecek. Ayrıca, Genel Merkez'deki sistem üzerinden de söz konusu itirazlar takip edilecek.

AK Parti kurmayları, söz konusu sistemle ilgili "Bütün süreçlerin yönetimini bizim kendi sistemimiz üzerinden geleneksel yöntemlerden de vazgeçmeden dijital olarak gerçekleştireceğiz. Hile yapmaya kalkışan olursa, yanlış yapmaya kalkışan olursa hukuki gerekçelerle bunu tamamen halledecek bir süreç hazırlamak istiyoruz" dedi.

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Ebru KARATOSUN

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