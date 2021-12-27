Alkolü fazla kaçıran kadın ortalığı birbirine kattı! 'Ben F-16 pilotuyum'

Bebek'te önceki gece alkolün dozunu kaçıran bir kadın, ortalığı birbirine kattı. "Ben F-16 pilotuyum" diye bağıran kadın, aynı mekandan çıkan başka bir kadına saldırıp yumruk attı.

Ağza alınmayacak küfürler savuran kadına oradan geçen trafik ekipleri müdahale etti. Kadın, polislere rağmen kavga ettiği kişiye yine saldırmaya çalıştı.