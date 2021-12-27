11 kamu kurumu 392 personel almak için ilana çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve 9 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
ASBÜ ilanı detayları için tıklayınız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Aile Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak
Milli Savunma Bakanlığı 20 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 ocak 2022
MSB ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
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Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 53 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 51 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
Memurlar.net ilan sayfamıza ulaşmak için tıklayınız
Sinop Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Sinop Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 78 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 2022
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 17 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız