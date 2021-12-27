Dolar haftaya yükselişle başladı: 11,26 TL'yi gördü

Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bugün 11 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 13,06'larda değerleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin gerçekleriyle ekonominin işleyişle ilgisi bulunmayan ülkemizin kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu bir saatte atıverdik" dedi.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 11,4930 11,4940 Avro 13,0010 13,0020 Sterlin 15,3440 15,3940 ANKARA



ABD Doları 11,4640 11,5240 Avro 12,9620 13,0320 Sterlin 15,2940 15,4940

Erdoğan, "Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı haftanın ilk günü, yurt içinde kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

"YUKARI ADIM KURALI" BUGÜN DE GEÇERLİ

Borsa geçen hafta yüzde 9,27 değer kaybetti.

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.